«Один за всех – и все за одного!» - несколько десятков лет назад вся дворовая пацанва выдавала за шпаги прутики и хотела быть похожей на благородных мушкетеров. Вот только реальная жизнь совсем не похожа на ту, что изображена на страницах романов Дюма. И в этой самой реальной жизни «мушкетеры из нашего двора» быстро теряют стремление быть бессребрениками с парой экю в кармане и начинают делать реальные деньги. А те, кто вчера клялись в верности, сегодня сдают товарища как стеклотару. Именно такая судьба светит гражданину Украины (и не только) Павлу Фуксу – возможно, именно он отсидит не только за себя, а и за своих покровителей из высшего света, тех самых, что прибыли в «Париж» пораньше и оказались похитрее.

Из наперсточников в строители

Впрочем, хоть мы и начали с мушкетеров, Фуксу стоит как можно скорее ознакомиться с другой книгой из классики мировой литературы – романом «Золотой теленок». Именно там есть персонаж, которой мог бы стать альтер-эго Павла Яковлевича, имей тот хоть какие-то литературные способности, а не только наклонности криминального толка. Имя персонажа – зицпредседатель Фунт. Если кто забыл, Фунт служил номинальным руководителем фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций. В служебные обязанности его входила необходимость отсидеть за решеткой вместо подлинного афериста и получить за это двойной оклад.

Павел Фукс – почти однофамилец ставшего именем нарицательным Фунта, и это забавно, ведь он имеет все шансы стать козлом отпущения для своих влиятельных друзей. Подобный опыт наш зицпредседатель уже имел, хоть в тот раз и обошлось без неба в клеточку. Но давайте обо всем по порядку.

Родился наш герой в 1971 году в Харькове в приличной еврейской семье, имевшей хорошую квартиру и большие планы на сына Пашеньку. Но приличным еврейским мальчиком, пиликающим на скрипочке, сыночку стать не довелось – уже с детства верх в характере взяли хулиганские наклонности. Потому лучшим другом детства Фукса стал Геннадий Кернес, уже в нежные годы не имевший ни малейшего пиетета перед уголовным кодексом.

Сам Фукс в многочисленных интервью рассказывал, что сделал себя сам и с раннего возраста проявлял недюжинные способности к коммерции. Первый капитал он заработал якобы на перепродаже импортных сигарет одноклассникам. Правда, гораздо вероятнее, что деньги на кармане у Фукса появились благодаря тому, что его взял в свою банду юных гопников Кернес, ведь доступа к импортным сигаретам в те годы у простых харьковских пареньков просто не было. А вот у гопников, регулярно пригождавшихся фарцовщикам, имелись возможности поинтереснее. Кернес никогда не отличался чистоплотностью, и «волчата» под его чутким руководством чем только не зарабатывали: мошенничество, разномастные виды наперстков, карманные кражи и воровство поинтереснее.

К началу девяностых Гепа еще не научился ужом уходить от претензий правоохранителей, поэтому крепко попался. Сперва два года отлежал в «дурке» на психиатрическом обследовании, потом парился в СИЗО. За это время пришедшие в ужас от наклонностей сына родители Фукса успели засунуть его за хорошую взятку в Харьковский инженерно-строительный институт на факультет экономики, а потом – прямо во время учебы – быстренько пристроили на работу к друзьям в СП «Торговый дом «Интрада», на должность советника гендиректора. Что именно мог посоветовать студент, проведший почти всю свою недолгую жизнь на харьковских улицах в сомнительной компании, целому генеральному директору – неясно, однако этим пунктом биографии Фукс гордится. Возможно, потому, что больше гордиться особо нечем, чистых пунктов в ней не так-то много.

Буквально через пару лет Фукс впервые почувствовал на себе, что значит быть зицпредседателем. Ему пришлось спешно бежать из Харькова в Москву. До сих пор доподлинно неизвестно, кого именно Геннадий Кернес, только вышедший из тюрьмы, так лихо развел на бабки, ясно одно – стрелочником он сделал Фукса. Потом сам же разыграл роль благодетеля и помог ему убраться из города, пока цементные ботинки не надели.

В Белокаменной Павел Яковлевич снова устроился на должность советника (видимо, делать ничего иного, кроме болтовни, так и не научился) – в этот раз председателя «Проминвестбанка», средней руки банковского учреждения. Поговаривают, пристроил его туда старый друг Кернеса – Сергей Батозский по кличке Батон. На тот момент он являлся известным криминальным авторитетом, который сбежал в Москву еще раньше и там же в итоге сгинул от пули кого-то из «лужниковских».

В Москве Фукс познакомился с Юрием Дементом – «корешем» Гепы и Батона, который привлек протеже Кернеса к торговле. Легальной коммерцией назвать ее было, разумеется, нельзя, ведь «крышевалось» все ОПГ. Фукс любит вещать о том, что приехал в Москву одиноким охотником за удачей, но по факту именно дружки Гепы пристроили его в теплое местечко – ЗАО «Внешнеэкономическая корпорация», занимавшуюся оптовой торговлей автомобилями и мотоциклами. Тогда же друзья подарили Фуксу диплом Российской экономической академии им. Плеханова.

Чуть позже Батон привлек Фукса к строительному бизнесу и создал компанию ООО «Техинвест», а Павлушу поставил смотрящим за направлением. Так начался большой путь Фукса в строительстве. Чтобы прорваться на более-менее серьезный уровень, Батону пришлось подружиться с Михаилом Рудяком, владельцем компании «Ингеоком», лично знавшим Юрия Лужкова и Александра Шишкина. На тот момент Рудяк переживал не лучшие времена – его компанию пытались прибрать к рукам конкуренты, и вот тут беспринципность Батона и Фукса оказались ему очень на руку. Батон также заручился поддержкой одиозного бизнесмена из Казахстана Мухтара Аблязова, который не раз сидел за многочисленные махинации. Сбежав от казахского правосудия в Москву (его обвиняли в хищении 6 млрд долларов у «БТА банка»), Аблязов со своей «Евразией» вписался в грандиозный проект – строительство «Москва-Сити». Фукс пошел в дело прицепом.

Полукриминальный бизнес шел как по маслу, конкурентов и недовольных уголовники быстро успокаивали, но Михаил Рудяк вдруг скоропостижно скончался. Смерть его сочли естественной, хотя поговаривали, что без помощи компаньонов тут не обошлось, ведь незадолго до трагической кончины они объединили фирмы в холдинг «MosCity Group», а сразу после смерти Рудяка Фукс и товарищи быстро отжали у жены и детей его долю.

Дальнейший свой бизнес Павел Фукс и его компаньоны вели в сотрудничестве с такими же уголовниками. Например, деловые партнеры из группы «Гута» - троица преступников: Юрий Гущин, отсидевший за четыре раза 22 года, Юрий Хлебников, попадавший в тюрьму за мошенничество дважды, и чудом избежавший заключения Юрий Петров, друг Бориса Ельцина. В итоге «Гута» перешла в руки Олега Дерипаски и Валентина Юмашева, зятя Ельцина.

«Гута-банк», едва не обанкротившийся из-за афер ее владельцев, спас путинский банк ВТБ – из уважения к семье Ельциных, и переименовал его в «ВТБ 24». Тогда же банк открыл кредитную линию на выгодных условиях для строителей «Imperia Tower», тем самым перекрыв многочисленные мошеннические схемы. Пришлось начинать строить, а не устраивать аферы, как, к примеру, случилось с первым проектом «Евразия», предусматривающим строительство в «Москва-Сити» 71-этажного гостинично-офисного комплекса. Застройщиком стала компания «Техинвест», для которой в июле 2008 года Сбербанк открыл пятилетнюю кредитную линию на 12,5 млрд рублей. Но строительство так и не запустилось — деньги разворовали. К этому приложил руку и Аблязов, как раз в те годы сбежавший из России из-за очередных претензий правоохранителей. На строительных аферах, говорят, он заработал в Москве 70 миллионов долларов. Фукс не растерялся и выкупил долю сбежавшего Аблязова, но «Eurasia Tower» все же остался ржавеющим под московскими дождями долгостроем.

Еще одной строительной аферой Фукса называют проект жилого комплекса «Sky House», которым занимался через ООО «Олтэр» Роман Фукс — родной брат, о котором наш герой предпочитает в интервью не распространяться. Строительство должно было закончиться в 2012-м, однако подвисло до сих пор. В ходе этой аферы попал на деньги «Москапстрой», вложивший в строительство 105 миллионов долларов, а также бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев, у которого Фукс взял денег, пообещав сотню квартир и две сотни парковочных мест. «Sky House» стал таким себе «Элита-центром», и павшие жертвой аферы москвичи до сих пор устраивают акции протеста.

Из многочисленных московских проектов вовремя Фукс в итоге достроил только «Imperia Tower».

В 2011 году компания «MosCityGroup» планировала построить в Подмосковье коттеджный поселок на 1,5 млн кв. м. Под этот проект в Альфа-Банке была открыта кредитная линия в сумме 167 млн долларов. Стройка в итоге также толком не началась, а Альфа-Банк через суд запросил взыскания более 198 млн долларов, включая проценты.

В последние годы Фукса в Москве сопровождали сплошные скандалы. Покровители нашего героя уже поняли, что с ним проблем не оберешься, и потребовали прекратить крутить аферы у них под носом. По инсайдерской информации, Фуксу предложили по-хорошему убраться из Москвы и заниматься своей криминальной коммерцией где-нибудь в другом месте. А заодно подкинули список дел, которыми зицпредседатель может помочь своим влиятельным нанимателям из Белокаменной. Так Павел Яковлевич вновь обратил свой взор на украинские просторы.

С чего начинается Родина?

Не сказать, чтобы Фукс совсем не помнил об Украине в те годы, пока заколачивал миллионы на московских «лохах». К примеру, он красиво втерся в доверие к Виктору Ющенко, прикупив за миллион гривен какое-то барахло на устроенном им благотворительном аукционе. Этого хватило, чтобы Виктор Андреевич простил коммерсанту его грешки.

Попытавшись с помощью Катерины Ющенко (Чумаченко) и ее правой руки Андрея Кислинского замутить проект «Киев-Сити» и получив в итоге щелчок по носу, Фукс не расстроился. Проект был заморожен, не начавшись, но это не избавило Украину от массы проблем, связанных с харьковско-московским аферистом. Он бросил неприветливый Киев и стал наведываться в Харьков. В компании с Кернесом начал строить храм в Пятихатках под УПЦ МП, спонсором которого стал Александр Шишкин, бывший компаньон Рудяка и Фукса, экс-депутат Госдумы, который весной 2014 года голосовал за ввод российских войск в Украину. Кстати, Кернес пожаловал ему звание почетного гражданина Харькова, за «вклад в развитие духовности региона», то есть как раз за ту церковь, застройщиком которой стал Фукс. Сам Фукс тоже получил такое звание, а министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен через Раду повлиять на горсовет Харькова и добиться отмены присвоения звания российскому бизнесмену.

Впрочем, до победы Майдана развернуться в полную силу Фуксу не удавалось – не пускали регионалы. А вот после их проигрыша Фукс расправил крылья и стал скупать у сбежавших приспешников Януковича добывающие компании. У Бойко он откупил ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» ЧАО «Девон», у Эдуарда Ставицкого - ООО «Голден Деррик» и ПАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение».

Через ручную компанию «Proxima Capital Group» Фукс прикупил газовые месторождения Полтавской области: Игнатьевское, Молчановское, Ново-Николаевское, Руденковское, Заплавское, Елизаветовское, Червоноярское и Восточное – в итоге взяв под контроль крупнейшее Сахалинское месторождение. СМИ не раз писали о том, что Фукс, скупая газовые скважины в Украине, играет за команду России, которая пытается взять под контроль украинскую газодобычу. Вам не кажется странным, что Фукса так и не наказали за многочисленные аферы в Москве, а отпустили с миром погулять в Украину? У Фукса два (как минимум) паспорта – украинский и российский, но в крупных делах за ниточку его дергают московские покровители. Они же являются конечными бенефициарами его нынешней бурной деятельности в Украине.

Именно для московских друзей Фукс перекупил и «Проминвестбанк», которым владеет российский «Внешэкономбанк». Прикупил его Фукс сразу после введения санкций против банка, тем самым спас от разгрома и сохранил Путину возможность в будущем вернуться в банковскую сферу Украины.

Любопытно, что вторым претендентом на финучреждение являлся друг Игоря Коломойского бизнесмен Александр Ярославский, но ему в итоге достался шиш, а не банк. Почему? За это стоит благодарить нынешних покровителей Фукса с Банковой.

Как и за развитие компании Ставицкого «Голден Деррик», которая начала жизнь с чистого листа под названием «Ист Юроп Петролеум» и получила возможность развиваться беспрепятственно, ведь НАК «Надра Украины» вмешиваться запретили. Сказать спасибо Фукс должен старому дружку Борису Ложкину, с которым они начали познакомились еще в Харькове, а также компаньону по аферам в нефтегазовой сфере, «смотрящему» за энергетикой от Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Буквально этой осенью разразился скандал, когда стало известно, что компании, которые связывают с Фуксом и братьями Кацубами (экс-заместитель главы «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба и его брат Сергей Кацуба), получили участки месторождений в Полтавской области вне конкурса. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Речь идет о компаниях «Элион Инвест», «Смысл-Д» и «Твинс Групп», а также компании «Ист Юроп Петролеум».

«Заявления «Элион Инвест» и «Твинс Групп» имеют одинаковый исходный номер – 007. Эти две компании вместе с еще двумя компаниями, «Смысл-Д» и «Прайс Компани», в один день направили документы в Минэкологии. И все в один день получили согласование от Полтавского облсовета», – говорится в материале.

Кроме того, экземпляры всех пакетов документов в заявках содержат фрагменты рукописного текста: часть документов написана одинаковым почерком, хотя и подписана разными директорами.

Во время расследования журналисты выяснили, что Полтавский облсовет согласовывает разрешения только после заключения так называемого социального соглашения. Это означает, что после получения спецразрешения компания должна платить в местный бюджет по 8 тыс. грн за каждый кв. км площади, независимо от добычи.

При этом дочернее предприятие НАК «Нафтогаз України», компания «Укргазвидобування» сообщала, что в 2016–2018 годах Полтавский облсовет 63 раза отказывался предоставить ей специальные разрешения на пользование недрами. За это время компании не удалось получить ни одного разрешения.

Киевляне же вспоминают Фукса незлым тихим словом за то, что из-за него стали больше платить за проезд в метро. Как так вышло? Схему описал журналист проекта «Наші гроші» Юрий Николов. Он сообщил, что киевскому метрополитену пришлось повысить цену на проезд, потому что подземка задолжала Павлу Фуксу почти 2 млрд за купленные в 2009 году вагоны.

Компания, которая давала столице деньги в долг, сейчас принадлежит именно Фуксу. Контрольно-ревизионное управление еще тогда заявляло, что сумма сделки завышена. «В 2009 году «Киевский метрополитен» заказал прокладке «Укррослизинг» вагоны метро за 1,3 миллиарда грн. по лизинговой схеме. Тогда КРУ сразу сказало, что из этой суммы 770 миллионов – это чистый распил. И метрополитен с чистой совестью часть денег решил не платить – 360 млн грн. Даже при Януковиче эти деньги у киевлян воры не отжали. При Порошенко в «Укррослизинг» вошел залетевший к нам из России бандитский «кошелек» Фукс и выиграл суд про отжим долга по воровской «дельте». А теперь следите за наперстками – 360 млн долга за вагоны (понятно), 110 млн долга по лизинговым процентам (допустим), 230 млн на инфляционные потери (годы то прошли)», – описывает ситуацию Николов.

Сумма долга выросла почти до двух миллиардов после того, как решением суда была повышена на «коэффициент корректирования» – 1,2 млрд грн. Генпрокуратура не доказала в суде, что в стоимость вагонов был заложен откат, и рассчитываться за схему теперь придется киевлянам, утверждает журналист.

Киевский мэр Виталий Кличко попытался не согласиться с таким поворотом событий и потребовал от Порошенко разобраться. Но, видимо, Фукс поделился откатом, потому что президент предпочел тему замять.

Насильно мил не будешь

Еще одна скандальная история, в которой засветился Фукс, – строительство мемориального комплекса «Бабий Яр», инициаторами которого стали российские бизнесмены еврейского происхождения, в частности Михаил Фридман и Герман Хан. Многие в Украине не стали поддерживать идею олигархов страны-агрессора, поэтому к теме в срочном порядке присоединились Виктор Пинчук и Григорий Фридман, которых поддержали сочувствующие евреям Владимир Гройсман и братья Кличко. Вот только выяснилось, что принимающий пожертвования на строительство, включая помощь от государств Израиль, Польша и Германия, фонд управляется – кем бы вы думали? – Павлом Фуксом! И строить мемориал тоже будет его компания. Мемориал грозит обойтись в немалую сумму – более 100 миллионов долларов, поэтому интерес Фукса в этой истории вполне понятен. Как и российской «Альфа-Групп», а значит – руководства России.

Многие евреи в Украине активно протестуют против строительства мемориала. К примеру, сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс пишет о том, что пытался донести до жадного Фукса пару светлых мыслей, но безуспешно.

Одна из основных претензий к строительству – место, отведенное под мемориал. Там располагалось старое еврейское кладбище, где еврейской традицией запрещено любое строительство.

«Мы должны понимать, почему российские олигархи, которые и шагу не ступят без разрешения президента России Путина, обещают вложить 100 млн долларов в проект на территории Украины, с которой Россия пятый год ведет агрессивную войну, - говорит Зисельс. - Не может существовать проектов такого сорта, если в них не заинтересован Путин. Хотя вопрос это скорее риторический. Однако, на мой взгляд, на этот вопрос мы должны получить четкий ответ. Почему российская власть позволяет тратить в Украине значительные суммы подконтрольным ей российским олигархам, которые зарабатывают эти деньги в России, которые финансируют немало проектов, в частности военные в России, а потом эти военные проекты «реализуются» у нас на Донбассе и в Крыму, с аннексиями территории Украины и убийствами украинских граждан? Я уже не говорю о том, что эти лица включены в передсанкционный список США, а Павел Фукс, насколько я знаю, стал невъездным в Америку».

Поговаривают, проблемы у нашего героя также со въездом в Израиль, потому что тамошние евреи не купились на его слащавые речи и уже поняли, что Фукс пытается использовать тему Холокоста для личного обогащения.

Зато Павла Яковлевича привечают на родине. Недавно экс-депутат Харьковского горсовета и активист Дмитрий Маринин заявил, что тот приехал в Украину, чтобы помочь городскому голове Геннадию Кернесу сохранить контроль над Харьковом. Маринин потребовал от Службы безопасности Украины проверить гражданина Фукса, который уже около года находится в Украине.

«Я не исключаю, что друг Паша приехал помочь своему другу Геше в дестабилизации ситуации в нашем регионе с целью сохранения контроля над Харьковом. А на что они могут еще пойти, кроме последней провокации в горсовете, можно только догадываться. Уверен, что необходима проверка его деятельности в Украине и проверка его связей с ФСБ России, – заявил Маринин. – Очень надеюсь, что глава СБУ Украины Грицак примет во внимание требование общественности и даст соответствующие распоряжения».

Кроме того, Фукс дружит в Украине с Виталием Хомутынником – с ним вместе они покупали киевский «Парус». Его частенько видят в компании экс-регионала, который в числе других бывших регионалов использует разномастные фирмы зицпредседателя Фукса как ширму для укрепления пошатнувшихся позиций в Украине. Этим тоже стоило бы заинтересоваться спецслужбам, но СБУ команду «фас» пока не дали, потому что Фукс выгоден Кононенко и его друзьям.

Впрочем, это явно до поры до времени, поскольку скандалов вокруг Фукса становится все больше и ему все сложнее скрывать реальных бенефициаров своих делишек. Журналист Василий Крутчак заявил, что лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук и российский бизнесмен украинского происхождения Павел Фукс получат 75% мест в избирательном списке партии «За життя», которую возглавляет народный депутат Украины Вадим Рабинович, утверждает журналист Василий Крутчак. Он опубликовал полный перечень акционеров партии Вадима Рабиновича с их долями в избирательном списке. Фуксу досталось 25% за то, что дает деньги и транспорт.

Журналист также уверяет, что Петр Порошенко симпатизирует Рабиновичу и отсыпает ему не только админресурс, но и «крышу» СБУ. Петр Алексеевич регулярно встречается с Медведчуком, что на днях подтвердил и сам. Фукс в эту схему вписывается вполне – у него обширные связи в Москве, как и у Медведчука. Порошенко пытается играть на чужом поле, думая, что сумеет использовать Фукса в своих интересах. Маловероятно, учитывая уровень зарплаты, которую тот получает в Белокаменной. Больше шансов остается на то, что в конечном итоге Фукса «сольют» на Банковой, а потом от него открестятся и в Москве. Такова печальная доля всех зицпредседателей.

Единственное, что может спасти в итоге Фукса – если он вовремя сбежит куда-нибудь на край света под прикрытием богатенького зятя. В 2016 году Павел Яковлевич весьма успешно выдал замуж дочь Анастасию – за представителя известной ливийской династии Масуда Абделхафида, имеющей прямое отношение к ИГИЛ.

Вместе с зятьком они занимаются переброской нефти «Исламского государства» в Европу, ведь единственное, чего не хватало Масуду – это российских танкеров.

Вполне вероятно, что вскоре Фукс окончательно запутается между своими нанимателями и перед ним замаячит перспектива весьма долгосрочного тюремного заключения. В Украине им попользуются и посадят за государственную измену и игру на стороне России, а в Москве, если провалит задание боссов, упрячут за решетку, припомнив многочисленные многомиллиардные аферы.

Только и остается рассчитывать на семью, да, Павел Яковлевич?