Народный депутат Украины Игорь Мосийчук публично опроверг обнародованную им ранее недостоверную информацию об отце председателя Политсовета партии «За жизнь» Виктора Медведчука, Владимире Несторовиче, которого Мосийчук обвинил в сотрудничестве с немецкими оккупантами в годы Второй мировой войны.

В ответ на запрос журналистов телеканала NewsOne Мосийчук подтвердил, что 5 сентября 2018 года озвучил непроверенную информацию о Владимире Медведчуке и предоставил оценочные суждения, «опираясь на информацию с открытых источников».

«Рассмотрев ваше заявление от 10 сентября 2018 года, сообщаю следующее: на время участия в политической программе «Украинский формат» на телеканале NewsOne мне не было известно об отмеченных в вашем обращении сведениях. Предоставляя ответ своему оппоненту-собеседнику, я, как публичная личность, высказывал свою точку зрения, предоставлял оценочные суждения, рассказывал о событиях или фактах, опираясь на информацию с открытых источников. В том числе, со средств массовой информации, а также, не ставил целью причинить урон чести и достоинству Владимира Нестеровича Медведчука. В то же время, в случае повторного приглашения на телевизионную программу «Украинский формат» и целесообразности обсуждения указанного вопроса, я предоставлю исчерпывающий, опровергающий комментарий, касательно озвученной 5 сентября 2018 года информации, учитывая изложенные в вашем обращении факты. С уважением, народный депутат Украины – Игорь Мосийчук», — говорится в ответе Мосийчука на обращение NewsOne.

В эфире программы «Украинский формат» 30 ноября 2018 года Мосийчук публично извинился за свои слова.

«В одной из программ я сообщил о сотрудничестве отца Виктора Медведчука с немецкими оккупантами. После этого поднял документы. Есть реабилитация отца Виктора Медведчука как члена Организации украинских националистов (ОУН. — Ред). И там опровержен факт сотрудничества с немцами», — сказал Мосийчук.