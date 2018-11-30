Реакция «Народного фронта» на заявление Виктора Медведчука, как и попытки этих политических лузеров пиариться на имени лидера «Украинского выбора — Права народа», вызывают лишь омерзение и презрение, заявили в пресс-службе «Украинского выбора — Права народа».

«Сопливо-слезливый спич «Народного фронта» — сборища политических лузеров и проходимцев, бьющихся в истерике при одной только мысли о том, что за свои слова и действия придется нести ответственность, — вызывает лишь омерзение. И презрение. Что ж, для маргинальной антинародной политсилы, уровень народного доверия к которой ниже статпогрешности, пиар на имени Виктора Медведчука — это, пожалуй, последний шанс привлечь к себе внимание», — уверены у Медведчука.

«Яценюк, предводитель пятой колонны США и МВФ в Украине, приставленный заокеанскими кукловодами отстаивать интересы Вашингтона, прекрасно понимает: дни его политической силы сочтены. Антинародный фронт Яценюка, Бурбака, Парубия, Турчинова, Левуса, Княжицкого будет отправлен на свалку истории», — говорится в заявлении пресс-службы.