также в разделеПолитика
Страны G7 призвали РФ освободить украинских моряков 11
Туск анонсировал продление санкций ЕС против России 11
Порошенко не исключает нападения РФ на страны Балтии и Скандинавии 26
Эксперты: По вопросу освобождения моряков следует обратиться к Медведчуку 45
Было ваше — стало наше: Захарова напомнила о судьбе дипучреждения в Крыму 56
Порошенко: У меня две плохие новости для Путина 382
Береза о происходящем на Херсонщине: Это не дно. Это хуже 291
Новинский об обысках в лавре: Порошенко усиливает наступление на УПЦ 111
Порошенко рассказал, сколько хотели украсть на строительстве экспресса в «Борисполь» 60
Сенат США единогласно обвинил Россию в агрессии против Украины 44
«Зеркальный ответ»: Гройсман предлагает задерживать российские корабли 109
Украина расторгнет около 40 договоров с Россией 61
Порошенко: Государство сделало для томоса все, что могло 168
«Лукашенко предупреждал»: В Беларуси прокомментировали Керченский кризис 267
Вакаров: Пусть английские депутаты спросят посла Великобритании, как она приезжала за консультацией к Медведчуку 60
Трамп отменил встречу с Путиным 72
ФРГ не будет отправлять военные корабли в Черное море по просьбе Украины 37
Порошенко: Путин снова рассказывает миру сказки 83

Реакция «Народного фронта» на заявление Виктора Медведчука, как и попытки этих политических лузеров пиариться на имени лидера «Украинского выбора — Права народа», вызывают лишь омерзение и презрение, заявили в пресс-службе «Украинского выбора — Права народа».

«Сопливо-слезливый спич «Народного фронта» — сборища политических лузеров и проходимцев, бьющихся в истерике при одной только мысли о том, что за свои слова и действия придется нести ответственность, — вызывает лишь омерзение. И презрение. Что ж, для маргинальной антинародной политсилы, уровень народного доверия к которой ниже статпогрешности, пиар на имени Виктора Медведчука — это, пожалуй, последний шанс привлечь к себе внимание», — уверены у Медведчука.

«Яценюк, предводитель пятой колонны США и МВФ в Украине, приставленный заокеанскими кукловодами отстаивать интересы Вашингтона, прекрасно понимает: дни его политической силы сочтены. Антинародный фронт Яценюка, Бурбака, Парубия, Турчинова, Левуса, Княжицкого будет отправлен на свалку истории», — говорится в заявлении пресс-службы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2816 грн.
208
Теги