Учитывая опыт Виктора Медведчука по возвращению сотен пленных украинцев домой, стоит обратиться к нему по вопросу освобождению моряков, считает глава Киевской областной организации партии «За жизнь» Сергей Боголюбов. Такого же мнения придерживается политический эксперт, конфликтолог Александр Мулик, который напомнил о том, что Медведчук — серьезный и результативный переговорщик. Об этом эксперты заявили в студии 112 Украина.

По мнению Сергея Боголюбова, возможность вернуть украинских моряков есть.

«Если обращаться к прошлому, когда Медведчук делал обмен пленными и возвращал их, можно обратиться к нему. Возможно, необходимо задействовать все инструменты, которые есть у президента. Медведчук почти постоянно находится на территории Украины, думаю, можно попробовать к нему обратиться», — сказал глава Киевской областной организации партии «За жизнь».

По прогнозам политического эксперта Александра Мулика, наши моряки вернутся домой весной после переговорного процесса.

«Это будет сделано исключительно путём переговоров. Кто станет президентом — не решающий фактор, мы в любом случае договоримся. На данный момент в Украине есть серьезные переговорщики, я не говорю о Трехсторонней контактной группе, я говорю о Викторе Медведчуке. Мы видели, как благодаря ему люди возвращались домой из плена, мы видели Савченко и сотни других людей, которых вернули. Такая же ситуация будет и с моряками, она решится путём договорённостей. Люди вернутся. Их вернут мирно и спокойно. Весной», — считает Александр Мулик.

Напомним, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них – Надежда Савченко.