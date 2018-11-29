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Политический эксперт Василий Вакаров считает, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф может детально проинформировать депутатов Палаты общин, какими вопросами занимается украинский оппозиционный политик Виктор Медведчука.

Так Вакаров у себя в Facebook прокомментировал призыв депутата Палаты общин Мартина Докерти-Хьюза расследовать связи между Виктором Медведчуком и Петром Порошенко, прозвучавший 27 ноября во время дебатов в нижней палате парламента Великобритании.

Вакаров напоминает, как во время дебатов по украино-российским отношениям в Палате общин «депутат Мартин Докерти-Хьюз удивил тем, что знает по имени влиятельных украинских политиков. В частности, британский парламентарий назвал Медведчука «правой рукой Владимира Путина» и призвал расследовать связи между ним и президентом Порошенко».

Василий Вакаров уверен, что британским депутатам не нужно проводить расследования, достаточно обратиться к послу Великобритании Джудит Гоф, которая приезжает на переговоры в офис Медведчука.

«Хочется сказать британскому депутату, что не нужно проводить никакого расследования, достаточно вызвать в Палату общин посла Великобритании в Украине Джудит Гоф, которая лучше всего сможет ответить на его вопросы. 
СМИ еще два года назад, в ноябре 2016-го, сообщали о встрече Медведчука с послом Великобритании, и о том, какие вопросы они обсуждали», - написал Вакаров.

В подтверждение своих слов Вакаров разместил ссылку на новость на английском языке о встрече Медведчука с послом Великобритании.

«Посол Великобритании приезжала в офис Медведчука, чтобы обсудить перспективы Европейского Союза и результаты выборов в США. При желании, британские депутаты смогут найти материалы об этом даже на английском языке. Как говорится, было бы желание», - иронизирует политический эксперт. Политолог рекомендует британским депутатам вызвать в Палату общин посла Великобритании, чтобы Джудит Гоф лично рассказала о консультациях с Медведчуком.

Вакаров иронически советует депутатам Палаты общин сначала разобраться, что происходит в Foreign Office, а потом требовать расследования в отношении Украины.

«И в этой ситуации хотелось бы посоветовать депутатам Великобритании, прежде чем требовать расследования «кто есть кто в украинской политике», для начала разобраться, что происходит в своем собственном Foreign Office и чем занимаются британские дипломаты за границей. А еще лучше - вызвать в Палату общин посла Великобритании в Украине Джудит Гоф, чтобы она лично сообщила британским депутатам информацию, которую они не осилили прочитать в СМИ», - заключил Василий Вакаров.
ForUm

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