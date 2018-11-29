«Медведчук пытается консолидировать политиков, представляющих пророссийский лагерь, и избирателей из юго-восточных регионов страны». «Тот факт, что такой тяжеловес, как Медведчук, теперь делает политику в Украине, показывает, что промайданные силы должны обратить внимание на отсутствие успехов за последние пять лет». Материалы на такие темы опубликовали немецкий сайт Фонда Розы Люксембург и общественная телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk, освещая политическую обстановку в Украине.

СМИ Германии обратили внимание на возвращение в политику «Виктора Медведчука, бывшего главы президентской администрации при президенте Кучме».

«В начале 2000-х Медведчук был влиятельным политическим игроком и охарактеризовал себя в интервью как «неофициальный посол Путина». Теперь он идет в депутаты от партии Вадима Рабиновича «За жизнь», к которой он недавно присоединился и которую, как считают многие комментаторы, полностью контролирует», — написал Фонд Розы Люксембург.

Издание считает, что «Медведчук пытается консолидировать политиков, представляющих пророссийский лагерь, и избирателей из юго-восточных регионов страны».

Материал в Mitteldeutscher Rundfunk вышел под заголовком «Пятая годовщина Майдана. Никаких надежд на политический прорыв». Ее автор считает знаковой политическую активность «личного друга Путина, влиятельного Виктора Медведчука, который празднует свое возвращение в публичную политику».

«Тот факт, что такой тяжеловес, как Медведчук, теперь делает политику – а он всегда был человеком закрытых дверей –показывает, что промайданные силы должны обратить внимание на отсутствие успехов за последние пять лет», — делает вывод Mitteldeutscher Rundfunk.

Как известно, после вхождения Виктора Медведчука в команду партии «За жизнь» рейтинг этой политсилы стремительно вырос.

В то же время украинские СМИ считают, что вхождение лидера «Украинского выбора» в команду партии «За жизнь» стало отправной точкой возрастающего влияния Медведчука.