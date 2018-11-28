По мнению журналиста Александра Зубченко, фракция «Оппозиционного блока» в Верховной Раде раскололась из-за бизнес-интересов олигарха Рината Ахметова, которые не захотел терять сверхприбыли.

Об этом Зубченко пишет в своей статье, анализируя последние тенденции среди политической оппозиции.

Публицист поясняет, что «близость двух избирательных кампаний усилила центробежные тенденции» внутри «Оппозиционного блока», когда часть депутатов выбрала курс на сотрудничество с властью в интересах Рината Ахметова.

Зубченко поясняет, что накануне выборов Виктор Медведчук предложил оппозиции объединиться вокруг общей идеологии с целью выдвижения единого кандидата в президенты.

«Прежде всего, остро встал вопрос единого кандидата в президенты от оппозиции. Первым это понял Виктор Медведчук, который сформировал стратегию объединения оппозиционных сил на идеологической основе», - подчеркнул Зубченко.

Согласно плану Медведчука, Юрий Бойко (сопредседатель партии «Оппозиционный блок») и Вадим Рабинович («За життя») подписали в Верховной Раде соглашение об объединении под названием «Оппозиционная платформа - За життя».

«Первым шагом к реализации данной стратегии стало создание в парламенте «Оппозиционной платформы», сопредседателями которой стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович (лидер партии «За життя»)», - напоминает политический публицист.

Зубченко подчеркивает, что Медведчук не только сформулировал идеологию, но и добился, чтобы самые рейтинговые кандидаты оппозиции - Юрий Бойко и Вадим Рабинович - объединили свои силы. В итоге, Вадим Рабинович снял свою кандидатуру, пообещав поддержать Юрия Бойко как единого кандидата в президенты от оппозиции.

«Виктор Медведчук, который возглавляет политсовет партии «За життя», сделал следующий шаг, направленный на объединение. Он добился согласия Вадима Рабиновича на снятие его кандидатуры во время президентских выборов», - напоминает публицист.

В этой ситуации, поясняет Зубченко, Ахметов и его депутаты пошли на раскол, потому что олигарх сотрудничает с президентом Петром Порошенко, получая сверхприбыли благодаря таким схемам как «Роттердам плюс» и «Дюссельдорф плюс».

«Было два варианта развития ситуации: либо оппозиционеры объединяются, либо «разводятся. Группировка Ахметова выбрала второй путь. И это обусловлено, в первую очередь, бизнес-интересами Ахметова, который фактически стал подельником действующего президента Петра Порошенко. Он фактически получает сверхприбыли от роста тарифов на электроэнергию и энергоносители, поскольку является автором откровенно коррупционных схем «Роттердам плюс» и «Дюссельдорф плюс», - пояснил Зубченко