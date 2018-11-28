также в разделеПолитика
Путин назвал события на Азове провокацией Порошенко перед выборами 10
Эрдоган пообещал Порошенко поднять вопрос Украины на саммите G20 18
В АП не знают, кто устанавливает билборды с подписью Порошенко 30
Порошенко подписал закон о военном положении 45
Гройсман рассказал украинцам, как жить при военном положении 129
«Убирайтесь из Украины»: Порошенко попросил Трампа передать сообщение Путину 74
Венгрия сделала заявление по Азову, не упомянув об агрессии РФ 182
В РФ прокомментировали заявление Порошенко об угрозе полномасштабной войны 107
Порошенко о военном положении: Не надо скупать спички и соль 43
Трамп может отменить встречу с Путиным 37
Порошенко пытался созвониться с Путиным после захвата украинских кораблей 96
Порошенко: Угроза полномасштабной военной операции России остается 40
Немецкий министр потребовала от Украины доказательств событий на Азове 164
Парубий рассказал, повлияет ли военное положение на объединительный собор 56
Блок Меркель в Бундестаге жестко осудил агрессию РФ на море 21
РАЗУМНАЯ СИЛА: Военное положение – новый режим Порошенко и за его создание он должен уйти в отставку 105
Медведчук о военном положении: Власть и поддержавшие ее псевдооппозиционные силы работают на раскол страны 114
Порошенко внес изменения в указ о военном положении 310

По мнению журналиста Александра Зубченко, фракция «Оппозиционного блока» в Верховной Раде раскололась из-за бизнес-интересов олигарха Рината Ахметова, которые не захотел терять сверхприбыли.

Об этом Зубченко пишет в своей статье, анализируя последние тенденции среди политической оппозиции.

Публицист поясняет, что «близость двух избирательных кампаний усилила центробежные тенденции» внутри «Оппозиционного блока», когда часть депутатов выбрала курс на сотрудничество с властью в интересах Рината Ахметова.

Зубченко поясняет, что накануне выборов Виктор Медведчук предложил оппозиции объединиться вокруг общей идеологии с целью выдвижения единого кандидата в президенты.

«Прежде всего, остро встал вопрос единого кандидата в президенты от оппозиции.  Первым это понял Виктор Медведчук, который сформировал стратегию объединения оппозиционных сил на идеологической основе», - подчеркнул Зубченко.

Согласно плану Медведчука, Юрий Бойко (сопредседатель партии «Оппозиционный блок») и Вадим Рабинович («За життя») подписали в Верховной Раде соглашение об объединении под названием «Оппозиционная платформа - За життя».

 «Первым шагом к реализации данной стратегии стало создание в парламенте «Оппозиционной платформы», сопредседателями которой стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович (лидер партии «За життя»)», - напоминает политический публицист.

Зубченко подчеркивает, что Медведчук не только сформулировал идеологию, но и добился, чтобы самые рейтинговые кандидаты оппозиции - Юрий Бойко и Вадим Рабинович - объединили свои силы. В итоге, Вадим Рабинович снял свою кандидатуру, пообещав поддержать Юрия Бойко как единого кандидата в президенты от оппозиции.

 «Виктор Медведчук, который возглавляет политсовет партии «За життя», сделал следующий шаг, направленный на объединение. Он добился согласия Вадима Рабиновича на снятие его кандидатуры во время президентских выборов», - напоминает публицист.  

В этой ситуации, поясняет Зубченко, Ахметов и его депутаты пошли на раскол, потому что олигарх сотрудничает с президентом Петром Порошенко, получая сверхприбыли благодаря таким схемам как «Роттердам плюс» и «Дюссельдорф плюс».

«Было два варианта развития ситуации: либо оппозиционеры объединяются, либо «разводятся. Группировка Ахметова выбрала второй путь. И это обусловлено, в первую очередь, бизнес-интересами Ахметова, который фактически стал подельником действующего президента Петра Порошенко. Он фактически получает сверхприбыли от роста тарифов на электроэнергию и энергоносители, поскольку является автором откровенно коррупционных схем «Роттердам плюс» и «Дюссельдорф плюс», - пояснил Зубченко
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1490 грн.
20
Теги