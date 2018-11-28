25 ноября в Киеве состоялся Кубок Украины по боевому самбо среди юношей, в котором приняли участие спортсмены возрастом от 7 до 16 лет. В одном из главных спортивных состязаний соревновались почти юных 400 спортсменов из 19 областей Украины.

Несмотря на свой юный возраст, даже самые младшие чемпионы уже твердо знают, к чему стремятся в будущем.

«Я буду пытаться поехать на Олимпийские игры по вольной борьбе. Думаю, у меня все получится, — говорит участник Кубка Виталий. — Хочу стать тренером по боевому самбо и тренировать чемпионов мира, — поделился Александр, другой участник Кубка».

По словам президента Федерации боевого самбо Украины Эльхана Велиева, этот вид спорта не получает достаточного финансирования от государства. Но благодаря таким меценатам, как почетный президент Федерации боевого самбо Украины Виктор Медведчук, удается вырастить настоящих профессионалов.

«Государство делает ровно столько, сколько может сделать в это время. Но есть меценаты и люди, которым не безразлична судьба наших спортсменов. Хотелось бы сказать большое спасибо почетному президенту Федерации боевого самбо Украины Виктору Медведчуку, который помогает спортсменам во всем», — подчеркнул Эльхан Велиев.

Президент Федерации боевого самбо Украины признает: украинские спортсмены очень популярны в мире.

«Наши спортсмены очень популярны, одних забирают профильные организации — и мы это только приветствуем. Другие спортсмены становятся профессионалами и нашу честь, честь нашей страны отстаивают на международной арене, доказывают всем – мы самые лучшие», — говорит Эльхан Велиев.

В Украине боевое самбо не признано профессиональным видом спорта. Несмотря на это тренеры уверены: этот любительский вид спорта дает спортсмену сильную базу для будущего.

«Этот вид спорта включает в себя не только борцовскую, но и ударную технику. Такого комплекса возможностей не дает ни один вид спорта, кроме профессионального миксфайта», — пояснил главный судья Кубка Украины по боевому самбо Владимир Опанасенко.