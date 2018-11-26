«Процесс обмена пленными затормозился тогда, когда в него начали вмешиваться политики и околополитические деятели, которые не имеют никакого отношения к переговорному процессу», — заявил в эфире «NewsOne» народный депутат Украины, член партии «За жизнь» Василий Нимченко, комментируя попытку журналистов программы «Схемы» вмешаться в вопрос обмена пленными.

Нимченко обратил внимание, что пробуксовка началась, когда чиновники уровня министр иностранных дел Климкина начали делать заявления и объяснять, «как надо реализовывать Минские соглашения».

«Эта работа (обмен пленными — Ред.) не допускает шумовых эффектов. Должно быть тихо, идет речь о людях, о судьбах, об их здоровье, чести и достоинстве», — пояснил народный депутат.

Нимченко напомнил: вся Украина знает, кто освобождает украинцев из плена.

«Вся Украина знает, кто занимался освобождением этих людей. Сотен людей! Кто занимался, кто ходил по ту сторону, кто выводил, привозил. И потом приходили наши представители, и у трапа самолета забирали пленных со словами: «да, мы освободили людей». Всем же понятно, что это Виктор Медведчук сделал, об этом сказал сам Президент Порошенко», — подчеркнул Нимченко.

Оценивая действия украинского омбудсмена, депутат напомнил, что публичная шумиха вокруг посещения украинских заключенных в РФ вызвала огромный резонанс в обществе, но не дали результата.

«Вы видели, какой был резонансиз из-за того что этот процесс был вынесен на публику? Обнародовались видео, подходы-отходы в места заключения в Лабытнанги… Ну тут один вопрос стоит: прежде всего надо думать о людях. Вот и всё», — отметил Нимченко.

По его мнению, все обвинения в отношении спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в ТКГ Виктора Медведчука, которые мы слышим в СМИ, беспочвенные, обращения в прокуратуру — выдуманные и заведомо неправидивые, клеветнические измышления.

«Я хочу проинформировать: сейчас за ложные сообщения о совершении Виктором Медведчуком преступлений к уголовной ответственности привлекаются уже семь депутатов», — резюмировал Василий Нимченко.