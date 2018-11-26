Голосование за бюджет на деле показало, кто сегодня находится в оппозиции, а кто подыгрывает власти, несмотря на громкие оппозиционные заявления, пишет в своем блоге политический журналист Кирилл Рыжанов.

«Если точнее, кто является настоящей оппозицией к власти, а кто работает «оппозицией его величества», - иронизирует журналист, описывая, как депутаты Ахметова поддержали проект Закона о бюджете, подготовленный Администрацией президента и Кабинетом Министров.

По мнению Кирилла Рыжанова, голосование ахметовских депутатов за бюджет продемонстрировало, что Ахметов и Колесников сегодня занимают двойственную позицию.

Показательно, пишет Рыжанов, как группа депутатов из ахметовской части "Оппозиционного блока" проголосовала за бюджет, наглядно продемонстрировав, что люди Ахметова-Колесникова готовы сотрудничать с АП и Кабмином, если того требуют интересы крупного бизнеса.

И в то же время политический обозреватель подчеркивает, что депутаты, которые ориентируются на Виктора Медведчука, не дали ни одного голоса за проект бюджета.

«И в то же время парламентарии, ориентирующиеся на "Оппозиционную платформу" Медведчука-Рабиновича, не дали ни единого голоса "за" проект бюджета, выгодный Порошенко и Кабинету министров под руководством Гройсмана», -

Рыжанов акцентирует, что Ахметов и Колесников заняли двойственную позицию. Они ведут переговоры с Виктором Медведчуком, который является центральной фигурой в деле объединения оппозиции, и в то же время надеются сохранить выгодный формат сотрудничества с АП Порошенко.

«С одной стороны, они ведут переговоры с Виктором Медведчуком как центральной фигурой в деле объединения оппозиции. В ноябре Медведчук добился, чтобы два самых рейтинговых кандидата в лице Бойко и Рабиновича официально объединили свои силы, создав "Оппозиционную платформу - За жизнь". О том, что Колесников и другие соратники Ахметова приезжают в офис Медведчука на переговоры, постоянно сообщают и "1+1", и «Украинская правда», и другие медиа», - написал журналист.

Рыжанов прогнозирует, что Ахметов будет тянуть с окончательным решением как можно дольше, поскольку этого требуют интересы крупного бизнеса.

«С другой, поведение Ахметова-Колесникова свидетельствует, что они нацелены тянуть с окончательным решением как можно дольше. Скорее всего, Ахметов & Co будут максимально затягивать переговоры по выдвижению единого кандидата от оппозиции – точно так же, как в 2014 году, во время формирования списка "Оппозиционного блока" на выборах в Верховную Раду. Тогда Ахметов даже вышел из переговорного процесса, а чуть ли не в последний день неожиданно вернулся, согласившись поддержать "Оппозиционный блок" и делегировать своих людей в список», - напоминает политический обозреватель.

«Поддержка кандидата от оппозиции сразу же поставит под угрозу сотрудничество с Порошенко, а максимально расплывчатая позиция поможет сохранить знаменитые формулы «Роттердам +» и «Дюссельдорф +» хотя бы до первого тура президентских выборов», - пояснил политический обозреватель Кирилл Рыжанов.