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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка о том, как часто Путин встречается с Медведчуком, заявил, что такие встречи «имеют место».

«Я не знаю, насколько часто, но такие встречи имеют место. Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне неизвестно детально о повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам (Трехсторонней контактной группы)», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что «благодаря усилиям Медведчука» проводились обмены пленными, кроме того, Медведчук «прикладывает очень много усилий, чтобы дойти до формулы обмена пленными «всех на всех».

«Не все в этом вопросе получается, и много трудностей, но работу эту Медведчук продолжает», — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, является ли Медведчук связующим звеном или коммуникатором между президентами Украины и РФ, Песков ответил так: «Я не знаю, есть ли в этом потребность. На данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене. Вы знаете, что касается президента Украины, Владимир Владимирович (Путин) говорил достаточно развернуто на пресс-конференции в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос».

В свою очередь в пресс-службе Администрации президента Порошенко в ответ на запрос журналистов программы «Схемы» относительно встреч главы государства с Виктором Медведчуком сообщили: «Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнесов со спецпредставителем СБУ по вопросам освобождения заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство относительно затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, исключительно чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Президент Порошенко открыто называет Россию страной-агрессором и не разделяет идей и политических высказываний Виктора Медведчука».
ForUm

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