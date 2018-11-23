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Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019». Он предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Также нардепы увеличили ряд налогов и снизила лимит стоимости беспошлинных посылок.

Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. 

В Администрации Президента Украины прокомментировали информацию о встрече Главы государства Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

В «Батькивщине» заявили, что «лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию Президента Порошенко».

НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3,8 млн долл. США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту.  

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.

Президент РФ Владимир Путин приехал в санкционный санаторий «Мрия» в аннексированном Крыму. «От этих визитов Крым российским не станет», - заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Родственники 55 нидерландцев, погибших в результате крушения лайнера «Малайзийских авиалиний» на Донбассе в 2014 году, подали в пятницу иск против России в Европейский суд по правам человека.

В понедельник, 26 ноября, в Украине в результате влияния активного циклона ожидается ухудшение погодных условий.

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

 
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