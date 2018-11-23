В Администрации Президента Украины прокомментировали информацию о встрече Главы государства Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

В АП сообщили, что Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком, передает «Новое Время».

В АП рассказали, что Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса.

На Банковой отметили, что Порошенко не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука.

«Но Президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших узников», - добавили в АП.

Ранее журналисты программы Схемы: коррупция в деталях сообщили о регулярных встречах президента Украины Петра Порошенко с Виктором Медведчуком.