Отношение к Евросоюзу в разных регионах Украины существенно отличается, а популярность евроатлантической интеграции на юго-востоке за последний год значительно сократилась. При этом число граждан, желающих сохранить нейтральный статус Украины, уставших от экономической напряженности, войны и неопределенности, неустанно растет. Все эти факты свидетельствуют о том, что победа на президентских выборах пророссийского кандидата вполне реальна. Об этом идет речь в статье Маркияна Кузьмича для Atlantic Council.

Издание допускает, что в ситуации, когда ни один из кандидатов не имеет неоспоримой поддержки избирателей, в среде которых есть нетипично большая группа недовольных нынешней властью, экономическим напряжением и войной, президентская гонка может привести к тому, что во втором туре борьба развернется между проевропейским политиком из истеблишмента и оппозиционным кандидатом.

«Тогда избиратели, которые голосовали за потерпевших поражение в первом туре, могут внять обещаниям (оппозиции — Ред.) улучшить отношения с Россией, прекратить войну на Донбассе и возродить экономику», — говорится в статье.

К сближению с Россией и завершению войны на Донбассе призывают «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь», напоминает Atlantic Council.

«Вместе они имеют поддержку 12,2% избирателей. Недавно пророссийские партии объявили об объединении в общую избирательную платформу на выборах. Большая поддержка СМИ, фрагментация прозападного лагеря и недовольство статусом-кво может вылиться в то, что единый пророссийский кандидат проскочит во второй тур. И это несмотря на тот факт, что украинский электорат сократился на 16% из-за потери контроля Киева над регионами, которые обычно голосовали за тех, кто сегодня называет себя оппозицией», — уточнило издание.

Автор статьи отметил, что ранее Виктор Медведчук, который руководит одной из главных фракций «Опоблока», присоединился к партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.

«Его влияние на оппозицию усилится, учитывая то, что он контролирует ряд СМИ, включая телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne», — сообщает Atlantic Council.

Издание обращает внимание и на то, что отношение к Евросоюзу в разных регионах Украины существенно отличается, при этом популярность евроатлантической интеграции на юго-востоке за последний год снизилась.

«Неуверенность в западных институтах может вылиться в укрепление поддержки так называемой «швейцарской модели» для Украины, которую продвигает Рабинович и другие члены пророссийского лагеря. Нейтралитет остается заметной идеей в Украине. Ее популярность выросла с 23% в 2015-м до 35% в 2018-м году. Несмотря на тот факт, что вступление в НАТО поддерживают 41-42% населения, большое количество оппонентов такого намерения, а также людей с нейтральным отношением, может указывать на то, что Киев не смог капитализировать смену настроений после революции и одержать победу мягкой силы над Москвой», — говорится в статье.

Война на Донбассе будет самой большой проблемой на выборах-2019, считает автор статьи.

«Украинцы очень пессимистично смотрят на свое будущее. И такие настроения наиболее сильны на юге и востоке страны. Национальные опросы указывают на то, что 8 самых пессимистичных городов расположены на востоке и юге. Этот показатель коррелируется с повышенной поддержкой Евразийского союза в этих регионах. Стоит также отметить, что процент избирателей, которые еще не определились, заметно выше на юге и востоке, чем в других частях Украины», — пишет Atlantic Council.

Ситуация осложняется тем, отмечает издание, что ни один из украинских политиков или кандидатов в президенты не может похвастаться «положительным» рейтингом, который бы превышал 28%, тогда как так называемые «антирейтинги» нынешней власти очень высокие.

«Они варьируются от 68% негативного отношения к Юлии Тимошенко до 75% в случае премьер-министра Владимира Гройсмана или негативных 79% для Петра Порошенко. Эти «антирейтинги» могут стать серьезной проблемой для прозападных кандидатов», — делает вывод Atlantic Council.