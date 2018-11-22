Спикер парламента Андрей Парубий объявил о назначении главой фракции «Оппозиционного блока» нардепа Вадима Новинского, а также о выходе из фракции депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«Председательствующий объявил об избрании председателем депутатской фракции «Оппозиционный блок» народного депутата Вадима Новинского и его заместителями народных депутатов Александра Вилкула и Юрия Воропаева», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября сопредседатель депутатской фракции парламента «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил об исключении сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.