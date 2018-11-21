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По мнению народного депутата Сергея Лещенко, цель объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» — политическое влияние. В случае если общий политический проект оппозиционных сил пройдет в парламент и попадет в коалицию, Виктор Медведчук будет претендовать на роль спикера, уверен Лещенко.

По словам народного избранника,  сценарий состоит в том, что Бойко идет на выборы президента, а на парламентских выборах уже «первую скрипку» будет играть Медведчук.

«И в случае, если общий политический проект «За жизнь» и «Оппоблок» пройдут в парламент и попадут в коалицию, то Медведчук будет претендовать на роль спикера», — пояснил Лещенко.

Парламентарий считает, что даже если кандидат от оппозиционных сил не выйдет во второй тур, состоится раскрутка лидера списка, который ведет это объединенное политическое образование на парламентские выборы-2019. 

«Цель этого объединения – политическое влияние. Сценарий состоит в том, что Бойко идет на выборы президента, а на парламентских выборах уже «первую скрипку» будет играть Медведчук. И в случае, если общий политический проект «За жизнь» и «Оппоблок» пройдут в парламент и попадут в коалицию, то Медведчук будет претендовать на роль спикера», — утверждает он.

При этом если «Оппозиционный блок — За життя» станет крупнейшей оппозиционной фракцией, то этот политический альянс претендует на вице-спикера от оппозиции.

«И снова – это Медведчук. А он, как председатель парламента, может умело манипулировать всем политическим курсом и законодательством Украины», – уверен Сергей Лещенко.
ForUm

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