Объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» не только стало площадкой для единения на основе украинской национальной идеи, но и впервые заговорило о том, что по ту сторону конфликта находятся тоже украинцы и с ними надо начать диалог. В свою очередь решение Рабиновича снять свою кандидатуру в пользу Бойко, как показывает ситуация на местах, находит поддержку среди рядовых граждан, которые понимают: украинцы могут объединяться! Об этом в программе «Украинский формат» на телеканале NewsOne заявил народный депутат Украины, член партии «За жизнь» Василий Нимченко.

«Впечатлен созданием площадки для объединения на основе национальной идеи Украины. Нас разрывают националистические вопросы, вооруженное противостояние, социальный раскол государства на олигархов, бедных и очень бедных — а у нас более половины населения уже не имеют ничего! И поэтому в условиях безработицы и экономического упадка и вызрел вопрос: как реализовать национальную идею, которая была почти идентичной у «Оппозиционного блока» и партии «За жизнь»? Это единение, социальная защита и мир — четко выработанная стратегия, записанная в программе», — обратил внимание народный депутат.

Нимченко напомнил, что в 2018 году Украина уже получила четыре транша от четырех финучреждений.

«Вы понимаете, куда мы идем? Мы идем в кабальную зависимость от экономических структур! Первое, что указано в Стратегии объединенной оппозиционной Платформы, — это противостояние такой ситуации: мы должны быть не попрошайками, а заниматься индустриализацией экономики. За этим емким словом — рабочие места, возрождение экономики, достаток граждан и социальная защита. Поэтому не воспринимать это объединение и не понимать, что за ним стоит, безусловно, невозможно», — считает Нимченко.

После объединения, уверен нардеп, мы станем свидетелями политической трескотни вокруг этого вопроса, ведь за последние три года работы правительства граждане не увидели ни стратегии, ни тактики.

«Оппозиционная Платформа озвучила, что надо делать, как делать, и уже начала эту работу. Впервые в ментальности украинца в пятерку лидеров попадают оба кандидата — Рабинович и Бойко. Рабинович снял свою кандидатуру, чтобы убрать свои частные интересы и политический конфликт интересов ради страны. Я в это время был на Черкасчине, и могу сказать, что граждане поняли шаг Рабиновича как сигнал о том, что украинцы могут договариваться. И это хороший шаг», — рассказал член партии «За жизнь».

«На первом месте (в программе «Оппозиционной платформы — За жизнь». — Ред.) ведь стоит не просто вопрос мира. Что прозвучало в программе, стратегии Платформы? Давайте что-то делать, ведь войной ничего решить нельзя — по ту сторону линии разграничения находятся наши люди, украинцы. Так почему же мы с ними не садимся за стол переговоров? Назвав ОРДО и ОРЛО «террористическими организациями», законодатель прописал политические лозунги, тогда как объединенная оппозиционная Платформа, вызвав на себя огонь, заявила о том, что нам надо вести диалог с нашими людьми, которые каждый день гибнут. Открыто поставленный вопрос — это уже действие, гуманистический шаг, направленный на установление мира», — подчеркнул Нимченко.

Народный избранник также напомнил о том, что в объединении «Оппозиционная платформа — За жизнь» над вопросом мира работают люди, которые еще в 2014 году стояли у истоков переговорного процесса (Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич. — Ред.).

«После Великой Отечественной войны на пятом году уже отстроили Крещатик, а мы до сих пор сидим в окопах! Кроме того, Стратегия говорит о том, что должно быть встречное прощение людей. Мы славяне, украинцы. Как можно этого всего не поддержать?» — подытожил член партии «За жизнь» Василий Нимченко.