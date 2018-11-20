Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбивца.

Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).

Также ВР переименовала Кировоградский район одноименной области в Кропивницкий район.

Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «Воля народа» Станислава Березкина.

Авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта в центре Киева.

Также в Одессе около двухсот автомобилей на еврономерах частично перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП «Дачное».

Кроме того, на территории Украины было заблокировано движение транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов-Новые Ярыловичи в связи с акцией протеста владельцев «евроблях».

С 09:00 возле села Белая Криница в Ривненском районе в поддержку всеукраинской акции более 20 человек перекрыли автодорогу Киев-Чоп, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Около 12:50 в полицию поступило сообщение, что вблизи АЗС заминирована автодорога Киев-Чоп. После чего участников акции отвели на безопасное расстояние.

Всего из-за акций протеста было ограничено движение автомобильного транспорта в 23 населенных пунктах.

Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост смещается. Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла.

Партия «Национальный корпус» не поддержала решение ВО «Свобода», «Правого сектора», ОУН, КУН и «С14» о выдвижении Руслана Кошулинского в качестве единого кандидата от националистических сил и предложила выдвинуть в президенты депутата Верховной Рады и руководителя «Нацкорпуса» Андрея Билецкого.

Сопредседатель депутатской фракции парламента «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил об исключении сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали откровенной ложью заявление внешнеполитического ведомства Венгрии относительно обстоятельств приглашения венгерского посла Иштвана Ийдярто. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Прокопчук Игорь Васильевич, родной младший брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В то же время в МИД Украины утверждают, что родственные связи не повлияли на работу Прокопчука и не вредят национальным интересам Украины.

Спецслужбы России с помощью своих пранкеров вредят имиджу Украины в США, заявил украинский посол Валерий Чалый.

Президент Петр Порошенко наградил журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, которого Кремль незаконно удерживает в тюрьме в РФ, орденом «За мужество» III степени.

Венгрия не будет снимать «вето» с проведения заседаний комиссии Украина-НАТО, но не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» требует дополнительно предусмотреть в госбюджете-2019 200 млн грн на строительство Днипровского аэропорта.

В Киеве стартовали масштабные командно-штабные учения спасательных служб, которые будут проходить 20-22 ноября.

Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой, заявляет ассоциация «Укрводоканалэкология».

Лоукост Ryanair намерен увеличить количество рейсов в Киев. Об этом заявил главный коммерческий директор авиакомпании Дэвид О'Брайен во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.