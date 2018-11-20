Социологические опросы, проведенные в разных уголках Украины, свидетельствуют о том, что большинство граждан выступают не только за мирное урегулирование конфликта на Востоке, но и за предоставление более широких полномочий неподконтрольной части Донбасса. Почему власть игнорируем мнение украинцев, в комментарии «Взгляду» рассказал политолог Михаил Погребинский.

Обращаясь к тексту Минских соглашений, эксперт отметил, что в нем прописан очень высокий уровень автономии ОРДО и ОРЛО.

«Слова «автономия» там нет, но если внимательно почитать приложение Минских соглашений, то очевидно, что там предполагается очень высокий уровень автономии — местная власть выбирает себе полицию, прокуратуру, судьи утверждаются местной властью. Это даже похоже не на федеративное объединение, а на конфедеративное, но это не устраивает сегодняшнюю киевскую власть», – уточнил политолог.

По информации Погребинского, такой вариант устроил бы значительную часть украинцев, ведь сентябрьская социология показывает, что большинство граждан выступает за мирное урегулирование конфликта на Востоке страны, как бы ни был сформулирован вопрос социологов.

«Например, если просто перечислять варианты разрешения кризиса, то предоставление автономии неподконтрольным Киеву территориям поддерживает 36% населения Украины, в то время как продолжение боевых действий в среднем поддерживает 18% населения Украины. Но если поставить вопрос жестче, и спросить напрямую, «поддерживаете ли вы предоставление автономии неподконтрольным районам Донецкой и Луганской областей в составе Украины для завершения военного конфликта?» – такой вариант поддерживает 52% населения, а на подконтрольных Киеву территориях Донбасса уровень поддержки такого варианта достигает 72%», – рассказал Погребинский.

Но власть не желает учитывать позицию большинства граждан Украины, отметил эксперт.

«Если бы власть была вменяема – она бы учла мнение большинства населения и поддержала бы план, предлагаемый Медведчуком. Однако они говорят, что они за мир – но за мир «на своих условиях». Сейчас почти все главные кандидаты в президенты, то есть Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, выступают за мир «на своих условиях». Иная позиция у Юрия Бойко, который стабильно попадает в тройку-четверку лидеров по опросам, и он представляет позицию, описываемую Медведчуком», – подчеркнул Погребинский.

Напомним, как заявил в интервью «112 Украина» председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, чтобы выполнить главную задачу — вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, необходима политическая воля украинской власти и прямой диалог с Донецком, с Луганском и Москвой. Все эти составляющие вместе могут дать положительный результат, уверен политик.

«Мы таким образом сможем вернуть людей, территорию и восстановить территориальную целостность. У нас есть четкий план по этому поводу, вплоть до изменений законодательных, до внесения изменений в Конституцию и предоставления автономии этим территориям и лицам, которые сегодня проживают на неподконтрольной территории, для того, чтобы убедить их вернуться в состав Украины», — заявил В.Медведчук.

Раскрывая детали своего мирного плана, председатель политсовета партии «За жизнь» сделал акцент на необходимости реализовать политическую часть Минских соглашений и внести изменения по особому статусу.

«Я вижу этот особый статус в виде предоставления им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономии в составе Украины. И если мы непосредственно пойдем по этому пути, примем и реализуем амнистию, решим вопросы, связанные с выборами на этих территориях, если мы начнем двигаться по вопросу не только наработки, но и принятия соответствующего законодательства, успех будет гарантирован», — подчеркнул Виктор Медведчук.