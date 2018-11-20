Ответственность за то, что украинцы, которые вынуждены выживать на африканские зарплаты и пенсии, но при этом платить по практически европейским тарифам за тепло, замерзают в своих домах, лежит прежде всего на Кабмине, допустившем провал начала отопительного сезона. Об этом в своем блоге написал председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

«Ответственность за то, что украинцы, которые вынуждены выживать на африканские зарплаты и пенсии, но при этом платить по практически европейским тарифам за тепло, замерзают в своих домах ― всецело на представителях власти, антинародной, антиукраинской. И на НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющей отключение городов от теплоснабжения. И на НКРЭКУ, позволившей это делать в отопительный сезон. Но прежде всего ответственность за сложившуюся ситуацию лежит, безусловно, на Кабмине, допустившем провал начала отопительного сезона», — уверен политик.

По мнению Медведчука, такие органы, как СНБО и ГПУ, даже не попытались отреагировать на холодомор в украинских городах ― чиновники, его допустившие, более того, фактически его организовавшие, так и остались безнаказанными.

«Нельзя не отметить и бездействие так называемых народных избранников, которые в такой чрезвычайной для страны ситуации даже не сочли нужным экстренно собраться. Не говоря уже о том, чтобы попытаться создать временную следственную комиссию и разобраться в причинах проблемы», — подчеркнул председатель Политсовета партии «За жизнь».

В результате архинепрофессионализма и преступного бездействия власть все больше теряет репутацию и легитимность, считает политик.

«Ритуальные танцы по поводу призрачной энергетической независимости, мантры на тему «безвиз наш» и «даешь томос» не согреют украинцев в холодных квартирах, школах, больницах. Людям нужны не сказки о том, как хорошо жить в стране победившего еврооптимизма (впрочем, в наших условиях правильнее было бы сказать ― евроидеотизма). Украинцам нужны социальные гарантии, экономически обоснованные тарифы, рабочие места, достойные зарплаты и пенсии, уверенность в завтрашнем дне ― одним словом, все то, чего лишили их «майданные лидеры», сделав за народ «цивилизационный выбор» и определив курс страны на членство в ЕС и НАТО», — резюмировал Медведчук.