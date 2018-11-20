Сопредседатель депутатской фракции парламента «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил об исключении сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Об этом он сказал с трибуны парламента во вторник, передает Украинская правда.

«Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов «Оппозиционного блока» исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича», - сказал нардеп.

Сейчас во фракции остался 41 депутат.

Фракция «Оппозиционный блок» состоит из двух групп.

Одна часть ориентируется на олигарха Рината Ахметова, другая - на олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главу АП Сергея Левочкина.

Группы рассорились из-за вступления Юрия Бойко в «Оппозиционную платформу - За жизнь» и союз с Вадимом Рабиновичем на президентских и парламентских выборах без официального решения политического совета и съезда «Оппозиционного блока». Таким объединением группа Фирташа-Левочкина хотела продемонстрировать группе Ахметова, они могут договориться и без их поддержки.

Вместо этого депутаты, ориентирующиеся на самого богатого украинца, отказываются поддерживать кандидатуру Бойко, как единого кандидата в президенты.