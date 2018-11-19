Политический обозреватель Денис Гаевский считает, что поход оппозиционных сил на президентские выборы разными колоннами - наиболее выгодный вариант для действующего президента Петра Порошенко. Об этом Гаевский пишет в своем блоге, анализируя объединительные процессы между «Оппозиционным блоком» и «За життя».

Гаевский подчеркивает, что идеологом объединения оппозиции является Виктор Медведчук, недавно возглавивший политсовет партии «За життя».

«Идеологом объединения оппозиционных сил выступил Виктор Медведчук, который летом вошел в состав партии «За життя», а уже в ноябре занял пост главы политсовета», - поясняет политический обозреватель.

Гаевский отмечает, что Медведчук является одним из самых цитируемых украинских политиков в иностранных СМИ.

«За последние несколько месяцев политик дал несколько программных интервью, в том числе зарубежным СМИ, где очертил идеологическую платформу для объединения, больше всего отвечающую запросам жителей Юго-Востока и русскоязычных граждан в целом, – установление мира на Донбассе, возврат к прагматичным экономическим отношениям с РФ, отказ от курса на НАТО, предоставление широких гуманитарных прав регионам. Об этой повестке и в целом о возможности реванша ориентированных на Юго-Восток оппозиционных сил по итогам выборов-2019 все чаще пишут западные СМИ, где Медведчук является одним из наиболее цитируемых украинских политиков», - делает вывод публицист.

Создание «Оппозиционной платформы - За жизнь» происходит в соответствии со сценарием Медведчука, поясняет Гаевский.

«Запущенный Медведчуком сценарий объединения дал свои плоды в виде формирования «Оппозиционной платформы – За жизнь», но дверь остается открытой для всех оппозиционных политсил, разделяющих указанные выше идеологические принципы. Стратегическим планом объединения является выдвижение единого кандидата на выборы президента Украины, а также формирование общего списка для участия в парламентских и местных выборах», - так публицист поясняет детали стратегического плана.

Денис Гаевский утверждает, что объединение оппозиции имеет перспективы, в первую очередь, в виде прохождения единого кандидата от Юго-Востока во второй тур президентских выборов.

«Подобное объединение выглядит весьма перспективно, ведь суммарно «Оппозиционный блок» и «За жизнь» обладают существенными медийными и финансовыми ресурсами, способными склонить чашу весов в пользу единого кандидата от Юго-Востока», - заключает политический обозреватель Денис Гаевский.