«Последнее голосование в ООН показало, что даже микроскопические островные государства, население которых — несколько десятков тысяч человек, демонстрируют сегодня большую независимость, чем наша страна. Такая позиция Киева возмущает, но не удивляет», — заявил председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя отказ Украины проголосовать за резолюцию против героизации нацизма.

«Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 130 голосами поддержал представленный РФ проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Против голосовали только США и Украина», — отметил политик.

Который год подряд представители Украины в ООН отказываются поддерживать антинацистскую резолюцию, предавая память о миллионах украинцев, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, обратил внимание В.Медведчук.

«От имени всего народа Украины они голосуют против — вопреки общечеловеческим моральным принципам, вопреки мнению всего цивилизованного мира и украинского общества. Раболепно соглашаясь с любой позицией Вашингтона, даже по самым чувствительным для своих граждан вопросам, украинская власть не просто отдала страну под внешнее управление Запада, а превратила ее в колонию США», — утверждает председатель Политсовета партии «За жизнь».

По мнению политика, последнее голосование в ООН показало, что даже микроскопические островные государства, население которых — несколько десятков тысяч человек, демонстрируют сегодня большую независимость, чем наша страна.

«Такая позиция Киева возмущает, но не удивляет: власть, которая делает героями пособников фашистов, которая оставляет безнаказанным осквернение памятников воинам-освободителям, которая переписывает историю и потворствует национал-радикалам, которая проводит в отношении своего народа политику тарифного геноцида и навязывает обществу риторику «пещерного», «хищнического национализма», просто не могла голосовать иначе», — резюмировал Виктор Медведчук.