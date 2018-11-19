также в разделеПолитика
Совет ЕС рассмотрит ситуацию на Азове и псевдовыборы на Донбассе 12
Украина представила НАТО доклад о связях РФ с исламскими террористами 78
Климкин: Путин проиграл войну в Украине 136
Премьер Польши: После запуска «Северного потока-2» Путин может пойти на Киев 1400
Тимошенко не упустила возможность помитинговать в Смеле 72
Климкин: США четко заявили, что Украина будет в НАТО 54
Посла Венгрии вызвали в МИД из-за заявления Орбана 92
Польша против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО 22
Медведчук: Мы выдвинули Бойко в президенты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» 285
Украина обещает жесткую реакцию на перекрытие Азовского моря Россией 64
Посол Польши заявил о прогрессе в историческом диалоге с Украиной 27
Кремль грозит «мерами защиты» из-за задержания Украиной заходивших в Крым судов 79
Нимченко: Для ментальности украинских политиков решение Рабиновича — новшество, но избиратели прекрасно понимают такой шаг 183
Известный блогер шокировал сети своим президентским «рейтингом» 218
Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии 76
Комитет ООН принял обновленный проект резолюции по Крыму 68
Цеголко: Путин вмешивается в выборы в Украине еще до их начала 89
Орбан заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 549

«Последнее голосование в ООН показало, что даже микроскопические островные государства, население которых — несколько десятков тысяч человек, демонстрируют сегодня большую независимость, чем наша страна. Такая позиция Киева возмущает, но не удивляет», — заявил председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя отказ Украины проголосовать за резолюцию против героизации нацизма.

 

«Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 130 голосами поддержал представленный РФ проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Против голосовали только США и Украина», — отметил политик.

Который год подряд представители Украины в ООН отказываются поддерживать антинацистскую резолюцию, предавая память о миллионах украинцев, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны, обратил внимание В.Медведчук.

«От имени всего народа Украины они голосуют против — вопреки общечеловеческим моральным принципам, вопреки мнению всего цивилизованного мира и украинского общества. Раболепно соглашаясь с любой позицией Вашингтона, даже по самым чувствительным для своих граждан вопросам, украинская власть не просто отдала страну под внешнее управление Запада, а превратила ее в колонию США», — утверждает председатель Политсовета партии «За жизнь».

По мнению политика, последнее голосование в ООН показало, что даже микроскопические островные государства, население которых — несколько десятков тысяч человек, демонстрируют сегодня большую независимость, чем наша страна.

«Такая позиция Киева возмущает, но не удивляет: власть, которая делает героями пособников фашистов, которая оставляет безнаказанным осквернение памятников воинам-освободителям, которая переписывает историю и потворствует национал-радикалам, которая проводит в отношении своего народа политику тарифного геноцида и навязывает обществу риторику «пещерного», «хищнического национализма», просто не могла голосовать иначе», — резюмировал Виктор Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1550 грн.
20
Теги