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В воскресенье, 18 ноября, в Болгарии тысячи человек приняли участие в продолжающихся несколько дней протестах против растущих цен на топливо, сообщает DW.

Демонстранты временно заблокировали своими автомобилями оба автобана, ведущих от столицы страны Софии к Черному морю, а также Петроханский перевал в горах Стара-Планина. Кроме того, было затруднено движение на пунктах пропуска через границы с Турцией и Грецией.

В свою очередь, участники воскресных протестов на улицах столицы выступили с критикой увеличения налогов для владельцев старых автомобилей и осудили низкий уровень жизни в беднейшей стране Евросоюза. Демонстранты требовали отставки правительства под руководством Бойко Борисова и »изменения системы».

Акции протестов состоялись в ряде других городов Болгарии, в том числе в Варне и Пловдиве.

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев не исключил вмешательство России в протестные акции. В телевизионном интервью бывший глава государства упомянул «автомобили с российскими номерными знаками», но отметил, что они не могли «возглавлять протесты».
ForUm

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