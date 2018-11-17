Сборная Украины по футболу проиграла первый матч в 2018 году, уступив команде Словакии в Лиге наций УЕФА со счетом 4:1.

Главную задачу в группе Лиги наций команда Андрея Шевченко выполнила заранее. Благодаря трем победам в своих первых трех поединках групповой стадии сине-желтые гарантировали себе первое место в квартете и путевку в дивизион А следующего розыгрыша.

Но, как заявил накануне главный тренер украинцев, его команда в Трнаве должна была стремиться к максимальному результату. Впрочем, завершать выступление в групповом турнире пришлось не в оптимальном составе. К Ярмоленко и Марлосу, об отсутствии которых было известно заранее, в день игры добавилась еще одна потеря. Выбыл Роман Яремчук, и старая проблема сборной с форвардами вновь обострилась.

Но эта ситуация дала шанс проявить себя молодежи, которой в команде нынешнего созыва много как никогда в последнее время. Наконец, в стартовом составе гостей поле стадиона им. Антона Малатинського вышел один абсолютный дебютант - Андрей Борячук, который и должен был заполнить вакансию нападающего. Еще одной новацией стало появление среди первых 11-ти голкипера Дениса Бойко. Андрей Пятов, который до этого неизменно защищал ворота национальной команды в 49-ти матчах в рамках официальных турниров подряд, остался в запасе.

Казалось, со стартовых минут сборная Украины наладила контроль мяча, но забить быстрый гол удалось словакам. Бурда неудачно вступил в отбор, нарушив правила, а Руснак после розыгрыша «стандарта», получив пас от Гамшика в районе угла штрафной, с помощью рикошета переиграл Бойко.

Еще в начале встречи в составе гостей состоялся еще один дебют. Вместо Кривцова, который получил травму, на замену вышел Пластун. И потеря ведущего защитника была не последней неприятностью сине-желтых в первом тайме. Бойко не справился с несложным ударом Куцка, и счет в пользу хозяев удвоился. К тому же украинцам при отсутствии двух главных создателей никак не удавалось создавать остроту в атаке, а еще один лидер линии нападения, Коноплянка, потерялся на новой позиции (Евгений действовал в основном ближе к центру, освободив свой левый фланг для Зинченко).

Как следствие, первую номинальную опасность у ворот словаков сине-желтые создали лишь в компенсированное к первому тайму время. Малиновский пытался издалека разрядить свою знаменитую пушку, но на этот раз выстрел не оказался угрожающим.

Начало второго тайма подарило надежду, что сценарий игры может измениться. Быстрая атака украинцев завершилась точным ударом Коноплянки в касание после фланговой передачи Караваева. Но вскоре гости снова глубоко сели во время атаки словаков, и Зреляк пятой забил третий мяч в ворота Бойко, воспользовавшись прострелом Руснака.

Тот же Коноплянка имел отличный шанс снова сократить разрыв в счете, но не использовал возможность после выхода вдвоем с Борячуком на одного защитника, и сразу словаки еще раз пробили Бойко. Результативным ударом из-за пределов штрафной отметился Мак.

В заключительные минуты сборная Украины провела немало атак, которые завершались ударами, но им не хватало точности. Хозяева, которым победа была нужнее, добились ее, причем с крупным счетом. Серия команды Андрея Шевченко из девяти матчей без поражений прервалась. К счастью, это произошло в поединке, который не имел для нее особого турнирного значения.

По материалам пресс-службы ФФУ.