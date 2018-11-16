Совет «Оппозиционной платформы – За жизнь» единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах. Об этом заявил председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

«Сформулировав стратегические задачи, мы от слов перешли к делу и доказали, что там, где речь идет о спасении народа от тарифного геноцида, долговой кабалы, политики «хищнического национализма» – нет места амбициям и политическому эгоизму. Мы взяли на себя ответственность действовать, руководствуясь интересами людей и страны. Именно этих качеств лишена сегодняшняя власть», — подчеркнул В.Медведчук.

«Наше объединение, которое будет на президентских, парламентских и местных выборах представлять интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, стало реальностью – это обеспечит нашей стране мир, восстановление экономики и достойную жизнь для десятков миллионов украинцев», — говорится в заявлении.