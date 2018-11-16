Объединение оппозиционных сил и создание «Оппозиционной платформы — За жизнь» стало примером того, как ради интересов государства люди способны идти на компромисс. И решение Вадима Рабиновича о снятии своей кандидатуры — это часть той стратегии, о которой было заявлено при объединении. Такое мнение в эфире NewsOne выразил народный депутат Украины, член партии «За жизнь» Василий Нимченко.

Народный депутат считает, что для ментальности украинских политиков — это новшество, но избиратели прекрасно понимают такой шаг.

«Что будет дальше, покажет собрание на этот счет. Кроме того, решение Рабиновича подтверждает, что ради интересов государства люди способны идти на компромисс», — отметил Нимченко.

Решением Рабиновича народный избранник не был удивлен, поскольку считает «Оппозиционную платформу — За жизнь» объединением прагматиков, которые видят стратегию развития общественных отношений.

«И потому все понимают, в том числе Вадим Зиновьевич, что на сегодняшний день компромисс имеет место в политике. Я приветствую такое решение, наверное, непростое для него, но он поставил на Платформу целесообразность восстановления государства... Потому что, объединяясь, Бойко и Рабинович публично заявили, что площадка открыта. И кто там будет, будут решать совместно, открыто. Думаю, что решение Рабиновича общество тоже не удивило. Он подал первый знак, как нужно работать в интересах государства. Это часть стратегии, о которой было объявлено при объединении», — сказал Василий Нимченко.

Напомним, на брифинге 15 ноября лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что снимает свою кандидатуру, а решение о едином кандидате от «Оппозиционной платформы — За жизнь» примет Стратегический совет.

По словам политика, президент должен решить «проблему войны и мира» — и он смог бы сделать это так же, как и вывести страну из экономического кризиса. Однако есть вопрос, в котором он не имеет права быть арбитром.

«Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию — и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал в эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я снимаю свою кандидатуру», — сказал лидер партии «За жизнь».