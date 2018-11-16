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«Рейтинг моих симпатий на президентских выборах. Не судите строго, ни к чему не призываю, возможно, покажется любопытным кому-то», пишет на своей странице в Фейсбук Сергей Розенбаум, отмечая следующих политиков в порядке его симпатий:

1. Михаил Добкин

2. Александр Вилкул

3. Вадим Новинский

4. Евгений Мураев

5. Сергей Тарута

6. Вадим Рабинович

7. Юрий Бойко

8. Илья Кива

Далее, блогер предложил своим читателям делиться мыслями, замечаниями и наблюдениями по поводу указанных фамилий, в комментах под публикацией. В подавляющем  большинстве из которых (а их оказалось около 500), предпочтение было отдано объединению первой четверки. При этом читатели в целом негативно оценили присутствие в списке Рабиновича и Бойко, косвенно подтвердив мнение, что избиратель юго-востока ждет не того объединения политических сил, про которое говорят Бойко и Рабинович.

Напомним, что накануне Юрий Бойко и Вадим Рабиновчи фактически отказались от того, чтобы быть единым кандидатом от «Оппозиционной платформы» в пользу…друг друга, Рабинович объяснил, кстати, свой отказ тем, что он не компетентен в вопросах православия, так как является иудеем согласно своих религиозных взглядов. 
ForUm

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