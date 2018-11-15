Предоставление ОРДЛО статуса автономии станет началом федерализации Украины. На примере этой части Украины команда Медведчука, ресурсной базой которой станет ново созданная оппозиционная Платформа, продемонстрирует реализацию мирного плана Медведчука, заявил политолог Тарас Березовец в комментарии информагентству ZIK.

«Этот план должны делать те люди, с которым Медведчук активно сотрудничает. Прежде всего, представители «Оппозиционного блока». Ныне это Платформа, куда вошел Бойко и Рабинович. По плану, проводником которого будет Медведчук, должна быть их победа на выборах», — отметил политолог.

Главной задачей председателя политсовета партии «За жизнь» Виктора Медведчука, по мнению эксперта, станет вопрос предоставления ресурсной и медийной поддержки новой команде.

«План «А» для Медведчука – это самому получить мандант депутата украинского парламента, чтобы в дальнейшем торговаться за должности – возможно, премьер-министра или спикера парламента», — сказал Тарас Березовец.

Напомним, как заявил в интервью «112 Украина» председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, чтобы выполнить главную задачу — вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, необходима политическая воля украинской власти и прямой диалог с Донецком, с Луганском и Москвой. Все эти составляющие вместе могут дать положительный результат, уверен политик.

«Мы таким образом сможем вернуть людей, территорию и восстановить территориальную целостность. У нас есть четкий план по этому поводу, вплоть до изменений законодательных, до внесения изменений в Конституцию и предоставления автономии этим территориям и лицам, которые сегодня проживают на неподконтрольной территории, для того, чтобы убедить их вернуться в состав Украины», — заявил Медведчук.

Раскрывая детали своего мирного плана, председатель политсовета партии «За жизнь» сделал акцент на необходимости реализовать политическую часть Минских соглашений и внести изменения по особому статусу.

«Я вижу этот особый статус в виде предоставления им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономии в составе Украины. И если мы непосредственно пойдем по этому пути, примем и реализуем амнистию, решим вопросы, связанные с выборами на этих территориях, если мы начнем двигаться по вопросу не только наработки, но и принятия соответствующего законодательства, успех будет гарантирован», — подчеркнул Виктор Медведчук.