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«Я не буду баллотироваться на пост президента. И обращусь сегодня к Стратегическому совету «Оппозиционной платформы — За жизнь», чтобы была выдвинута другая кандидатура. Это произойдет сегодня или завтра утром», — заявил 15 ноября на брифинге лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, добавив, что сейчас самое важное — спасать страну, установить мир, восстановить экономику, изменив курс нынешней власти, который привел к обнищанию населения. «Это можем сделать только мы — «Оппозиционная платформа — За жизнь», — заявил 15 ноября на брифинге лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам политика, президент должен решить «проблему войны и мира» — и он смог бы сделать это так же, как и вывести страну из экономического кризиса. Однако есть вопрос, в котором он не имеет права быть арбитром.

«Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию — и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал в эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на пост президента. И обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута кандидатура. Я хочу, чтобы все меня по-человечески просто поняли», — сказал лидер партии «За жизнь» в ходе брифинга. «Я считаю, что я сегодня сделал очень правильную вещь для своей страны, очень моральную, сильную. Я уверен в том, что мы сделаем Украину сильной».
ForUm

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