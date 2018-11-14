Появление Виктора Медведчука в активной игре мобилизует пророссийский электорат в Украине, а угроза реванша объединит патриотично настроенные силы. Такой вариант развития событий в преддверии президентских и парламентских выборов спрогнозировал Николай Томенко.

По мнению Томенко, оппозиционные силы прекрасно понимают: для того чтобы выиграть в разрозненном украинском обществе, им нужен один кандидат, который 100% зайдет во второй тур.

«Появление Медведчука в активной игре нужно, чтобы мобилизовать этот ресурс. Они прекрасно понимают, что им для того, чтобы играть, нужен один кандидат на выборах, который 100% зайдет во второй тур», — пояснил политик.

По словам Томенко, даже если оппозиция не победит на президентских выборах, она сможет мобилизовать свой электорат и получить серьезное присутствие в парламенте нового созыва.

В то же время журналист Глеб Простаков считает, что запрос на появление Медведчука как политика, который называет вещи своими именам, давно сформирован в обществе, поскольку «людям попросту страшно: потому что могут прийти в дом, облить кислотой, дать по лицу — и им за это ничего не будет».

«Может, поэтому и появился Медведчук? Политик из кучмовских времен, которые многие сейчас воспринимают как «золотые годы» Украины. Политик, не скрывающий, что будет налаживать отношения с Россией. Демонизированный Медведчук, едва ли не продолжение Путина. Новое это лицо? — Конечно, нет. Называет ли он вещи своими именами, не опасаясь зайти за «красные линии» современного украинского дискурса? — Да. Есть ли за ним ресурс для воплощения сказанного? — Скорее, да. А значит, рано, чем поздно, он возьмет свои 30-35% поддержки. Хотите называть это реваншем – пусть так и называется», — подытожил Простаков.

Напомним, как заявил ранее председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии в Украине, объединились в «Оппозиционную платформу – За жизнь».

Раскрывая цели и задачи новой структуры, Медведчук сообщил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет отстаивать права граждан, свободу слова и вероисповедания.

«Ключевые задачи — прекращение действий нынешнего режима на усиление церковного раскола. Межэтническая солидарность, единство украинского народа в его культурном многообразии — то, что необходимо Украине как государству, в котором уважают права жителей всех регионов. Мы защитим права людей говорить и учиться на родном языке», — подчеркнул председатель политсовета.