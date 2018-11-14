Плюс Медведчука в том, что он никогда не скрывал и не скрывает своих взглядов, открыто выражая собственную позицию, заявил в программе «Свобода слова» на телеканале IСTV экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Гриценко напомнил, что Виктор Медведчук более десяти лет отстаивает необходимость федерализации Украины и участия нашей страны в экономических союзах со странами СНГ И РФ.

«Плюс Виктора Медведчука в том, что он уже более десяти лет говорит о необходимости федерализации Украины и о том, что таможенные союзы — это лучше, чем европейские. Он не скрывает своих взглядов. И в этом плюс. Что касается работы Медведчука в Трехсторонней контактной группе, то я не могу сказать, когда он прекратит эту работу — тут всё зависит от президента», — сказал экс-министра обороны.

Напомним, в недавнем интервью крупнейшему французскому изданию Le Monde Виктор Медведчук рассказал о том, что никогда не менял своих взглядов.

«Я никогда не менял своих взглядов, они стали менее популярными. И я всегда защищал их публично. Из-за этого меня пытаются убить, посадить в тюрьму», — сообщил лидер «Украинского выбора».

Напоминая о том, что Медведчук присоединился к команде партии «За жизнь», Le Monde обратила внимание на позиции партии, которые «контрастируют с антимосковскими позициями кандидатов на предстоящих выборах, начиная с уходящего Петра Порошенко и возвращающейся Юлии Тимошенко: за хорошие отношения с Москвой, за «мир на Донбассе», против НАТО и ЕС, так как «нас там никто не ждет».

Комментируя свои отношения с президентом РФ Путиным, Медведчук рассказал французским журналистам, что «с начала сентября дважды видел хозяина Кремля и говорил о «дружеских отношениях и взаимном уважении между странами».

«У нас есть только одно реальное несогласие, — говорит он. — Для Путина украинцы и русские — один и тот же народ; для меня они близкие народы, но все же разные», — подчеркнул Медведчук.

Le Monde также отметила, что после подписания Минских соглашений «Медведчук назначен представителем Украины по гуманитарным вопросам в рабочих группах, работающих в Минске».

«Именно он несет ответственность за обмен заключенными между Киевом и сепаратистскими группами. Он единственный украинский политик, который имеет прямой доступ к Путину, и ему удалось использовать это, чтобы стать эксклюзивным эмиссаром с Москвой», — написало издание.

Отстаивая необходимость прямых переговоров с представителями ОРДО, В.Медведчук напомнил о необходимости выполнения политической части Минских соглашений, в том числе предоставления автономии ОРДО и ОРЛО.

«Я вижу этот особый статус в виде предоставления им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономии в составе Украины. И если мы непосредственно пойдем по этому пути, примем и реализуем амнистию, решим вопросы, связанные с выборами на этих территориях, если мы начнем двигаться по вопросу не только наработки, но и принятия соответствующего законодательства, успех будет гарантирован», — уверен политик.