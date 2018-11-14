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Когда будет обнародовано имя единого кандидата от оппозиционных сил и кто претендует на эту роль, в программе «Пульс» на телеканале «112 Украина» рассказал сопредседатель фракции партии «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Украины Юрий Бойко.

По словам политика, уже понятно, что решение об объединении для создания «Оппозиционной платформы — За жизнь» было правильным.

«Если политики будут объединяться и показывать обществу на собственном примере, что действовать нужно сплоченно, то далее за нами пойдет все общество — и это очень хороший сигнал для всех граждан», — уверен  Бойко.

 

 

От «Оппозиционной платформы — За жизнь» действительно будет единый кандидат, сообщил политик.

«Дискуссия сейчас идет, партия «За жизнь» выдвинула Вадима Рабиновича. Если будет решение Платформы — мы его поддержим, потому для что сегодня для нас фамилии не имеют значения. У нас в стране действительно беда. И это не просто слова — мы объединяемся, чтобы преодолеть беду и сделать так, чтобы Украина стала на путь развития. Поэтому дискуссия продолжается. Я думаю, что на протяжении ноября вопрос по единому кандидату будет решен», — пообещал Бойко.

По его информации, на роль единого кандидата претендуют несколько оппозиционных политиков.

«Я сейчас не буду называть имен, потому что они появятся в ближайшее время, один за другим, когда политсилы их будут выдвигать. Мы рассчитываем только на победу, потому что технологии уже не работают. Общество и наш избиратель должны видеть, что мы боремся до конца, мы не идем на какие-то технологические вещи, какие-то «договорняки» и т. д. У нас расчет на то, что мы победим. Это залог того, что и стране будет легче», — подчеркнул Юрий Бойко.
ForUm

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