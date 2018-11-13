Создание «Оппозиционной платформы — За жизнь» показало, что Медведчук, который взялся за объединение украинской оппозиции, уже демонстрирует обществу результат. Это знаковое событие с точки зрения политтехнологий и рейтингов, уверен политический эксперт Василий Вакаров.

В эфире «112 Украина» Вакаров обратил подчеркнул, что если Медведчук берется за дело — результат не заставляет себя ждать.

«Общество уже видит результаты того, что называется «работа Виктора Медведчука». Два месяца назад была анонсирована работа по объединению оппозиционных сил — и вот мы уже видим создание «Оппозиционной платформы — За жизнь». Два наиболее рейтинговые оппозиционные политика — Рабинович и Бойко решили объединиться», — сказал эксперт.

Вакаров подчеркнул, что экспертное сообщество поддерживает такой шаг, поскольку созданная структура будет выражать интересы миллионов украинских граждан, не согласных с политикой нынешней власти.

«В первую очередь они будут представлять интересы граждан Украины, которые живут на Востоке и Юге Украины. Если говорить на языке политтехнолога, а также с точки зрения рейтингов, то очень здорово, когда в обществе есть люди со своей точкой зрения. Но очень плохо, когда их взгляды никто не отстаивает», — объяснил Василий Вакаров.

Как известно, председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии в Украине, объединились в «Оппозиционную платформу – За жизнь».

Раскрывая цели и задачи новой структуры, Медведчук подчеркнул, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет отстаивать права граждан, свободу слова и вероисповедания.

«Ключевые задачи — прекращение действий нынешнего режима на усиление церковного раскола. Межэтническая солидарность, единство украинского народа в его культурном многообразии — то, что необходимо Украине как государству, в котором уважают права жителей всех регионов. Мы защитим права людей говорить и учиться на родном языке», — подчеркнул председатель политсовета.

Кроме того, Медведчук сообщил о том, что у «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть четкая программа, как установить мир и спасти экономику.