Перед украинской оппозицией сегодня стоит дилемма - или объединяться, или конкурировать между собой на президентских выборах. Так политолог Петр Олещук прокомментировал в эфире «канала 112» новость о создании «Оппозиционной платформы - За життя».

Петр Олещук поясняет, что оппозиционные политики объединяются на идеологической платформе, которую сформулировал Виктор Медведчук (председатель политсовета партии «За життя», - Ред.).

«Это идеология реванша - они стремятся таким образом обеспечить возвращение состояния дел, который был до 2014 года, и целиком логично и прогнозировано консолидируются на той платформе, которая руководством «За життя» господином Медведчуком была озвучена не так давно», - заявил политолог.

Олещук поясняет, что идеологическая платформа оппозиции базируется на таких принципах как прекращение войны на Донбассе и защита прав русскоязычных.

«Эта платформа, которая основывается на прекращении войны, а также на внимании к русскоязычному населению, русскоязычных граждан Украины, а также некоторые моменты, связанные с УПЦ МП и другими аспектами, которые позволяют консолидировать именно эту электоральную нишу», - разъяснил политический эксперт.

Политолог прогнозирует, что оппозиция Антимайдана объединится, потому что это логичный шаг в нынешней ситуации. Олещук обращает внимание, что силы Антимайдана объединяются, в то время как среди партий Майдана объединения не происходит.

«Они объединятся - это логично. Нелогично то, что в других нишах не объединяются», - подчеркнул Олещук.

Политолог прогнозирует, что объединенная «Оппозиционная платформа» сможет рассчитывать на «по-настоящему серьезный результат на парламентских и президентских выборах».

«Господин Бойко заявляет о готовности поддержать. Значит, мы можем суммировать рейтинги Бойко и Рабиновича. Исходя из нынешних рейтингов - это претензия на второй тур», - аргументирует политолог.

Вместе с тем, Олещук поясняет, что Администрация президента будет противодействовать объединению, поскольку в случае единого кандидата от оппозиции действующий президент не проходит во второй тур.

«АП не очень нравится, что сейчас кто-то будет претендовать на второе место и это не действующий президент», - сказал Олещук в эфире «канала 112».