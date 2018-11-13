Заместитель председателя Львовской областной организации политической партии «За життя» Инна Иваночко считает, что открытая для всех оппозиционных сил «Оппозиционная платформа — За жизнь» сможет привести к власти своего президента и профессионалов, которые вернут Украине возможности, которые она имела на заре своей независимости. Об этом Иваночко рассказала в программе «По сути» на канале 112 Украина.

Инна Иваночко обратила особое внимание на то, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» открыта для всех оппозиционных сил.

«Нам нужно чтобы наш кандидат победил на выборах, и сама цель этой площадки – мы выдвигаем президента, наш президент приходит к власти, мы приводим к власти новых людей. Придут самые лучшие, профессионалы, которые на местах научат работать молодежь. Надо вернуть те возможности, которые мы имели на начало независимости – процветающую страну», — считает зампредседателя Львовской областной организации политической партии «За життя».

По словам Иваночко, переговоры продолжаются, и интрига вокруг единого кандидата сохраняется.

«Приходите к нам, на нашу площадку, только вместе мы сможем победить, чем нас больше будет — тем мы сильнее. Мы боремся с властью, поскольку живем в стране, где по улицам ходят радикалы, где разрушают памятники и закрывают телеканалы. Народ нищает, и Украина превратилась в страну третьего мира. В обществе очень много несогласных с политикой нынешней власти. Что касается единого кандидата, то у нас будет съезд, на котором мы и будем его выбирать», — подчеркнула Иваночко.

По ее мнению, на примере Минской контактной группы украинцы смогли убедиться, что идеолог объединения оппозиционных сил Виктор Медведчук не только незаменимый политик, но и профессионал с грандиозным опытом.

«На примере минского процесса мы увидели, что он может договариваться. У Медведчука есть мирный план, четко разработанный план восстановления Украины. Он бы не вернулся на площадку, если бы точно не знал, что он это сможет сделать —вернуть мир, порядок, процветание и справедливость», — уверена зампредседателя Львовской областной организации политической партии «За життя».

Сейчас Украина, по словам Иваночко, постигает новое содержание настоящего патриотизма — не по форме, а по содержанию.

«У нас есть украинский национализм — мы все любим Украину. Мы хотим, чтобы Украина процветала, развивалась, и чтобы сюда приходили инвесторы», — пояснила она.

Напомним, как заявил председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии в Украине, объединились в «Оппозиционную платформу – За жизнь».

«Создание «Оппозиционной платформы — За жизнь» носит стратегический характер и направлено на объединение политических сил, для защиты интересов жителей Юго-Востока и русскоязычного населения. Наши главные враги — боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция, криминальный произвол, преступная власть, «хищнический национализм», бедность украинцев и социальная несправедливость», — сообщил Медведчук, комментируя цели и задачи, которые стоят перед новым оппозиционным объединением.