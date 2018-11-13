Политолог Петр Олещук в эфире канала 112 Украина прокомментировал перспективы «Оппозиционной платформы - За життя», о создании которой заявили 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Политолог напрямую связал создание «Оппозиционной платформы» с приходом Виктора Медведчука на пост председателя политсовета партии «За життя».

«Мы знаем, что недавно произошло такое интересное событие в жизни партии «За життя» - Виктор Медведчук возглавил политсовет. И фактически недели не прошло, как уже объявляется о создании этого самого объединенного проекта - двух самых мощных на данный момент политических сил, которые претендуют на электоральную нишу, скажем так, избирателей Востока и Юга Украины», - пояснил политолог.

По мнению Олещука, в перспективе объединенный оппозиционный проект может рассчитывать взять до 35 % голосов.

«Мы можем оценивать эту электоральную нишу, в соответствии различных социологических опросов, процентов на 35 потенциально. На данный момент механическая сумма рейтингов этих политических сил этой цифры не дают, но теоретически есть соответствующая возможность», - прокомментировал политический эксперт.

Петр Олещук пояснил, что оппозиция начала процесс объединения на базе идеологии, которую сформулировал Виктор Медведчук.

«Платформа была обозначена достаточно давно тем самым Медведчуком, который говорил, что они будут ориентироваться на русскоязычных избирателей, а также на тех, кто ориентирован на лозунг «Мир превыше всего». И чем серьезнее они в этой ситуации объединятся, тем серьезнее у них будут перспективы», - резюмировал Петр Олещук.