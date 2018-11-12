Если «Оппозиционная платформа» выдвинет единого кандидата и проведет кампанию по мобилизации избирателей, то есть все шансы победить на выборах президента. Политический обозреватель Александр Фомин анализирует в своем блоге, как создание «Оппозиционной платформы - За життя» повлияет на расстановку сил на президентских выборах.

«А если оппозиция проведет кампанию по мобилизации избирателей, то рейтинг единого кандидата будет еще выше. Тем более что миллионы избирателей увидят, как оппозиция сумела вынести за скобки все обиды и объединиться – что будет особенно ценно на фоне той «войны всех против всех», которую развернули партии Майдана», - поясняет Фомин.

По убеждению Фомина, создание «Оппозиционной платформы» означает, что украинская оппозиция в лице «Оппозиционного блока», «За життя» и других будет объединяться по сценарию, который разработал Виктор Медведчук.

«Создание «Оппозиционной платформы» означает, что объединение оппозиции будет происходить по сценарию Виктора Медведчука», - делает вывод политический обозреватель.

Фомин поясняет, что именно Медведчук является идеологом объединения оппозиции, разработавшим идейные принципы и план действий по консолидации оппозиционных партий и движений.

«Именно Медведчук – главный идеолог объединения оппозиции», - поясняет Фомин.

Политический обозреватель конкретизирует, что объединение происходит на базисе идейных принципов, которые разработал Медведчук:

- консолидация вокруг принципов и идеологии, а не вокруг фигуры какого-то политика;

- объединение, открытое для всех политических партий и движений, которые разделяют идеологию «партии мира»;

- стратегическая цель – защищать права 30-35 % избирателей, которые категорически против политики нынешней власти: повышение коммунальных тарифов, развал образования и медицины, перекладывание социальных расходов государства на плечи простых украинцев, война на Донбассе, обогащающая яценюков & Co и так далее;

- инструмент – создание мощной оппозиционной силы, которая выдвинет единого кандидата на президентские выборы, а затем пойдет на выборы Верховной Рады и выборы в местные советы.

Фомин прогнозирует, что если оппозиция сможет сконцентрировать ресурсы, то имеет шансы победить на выборах президента-2019.

«Известно, что в ближайшее время к «Общественной платформе» присоединятся как отдельные политики (например, об этом уже заявил Юрий Мирошниченко), так и другие партии, и общественные движения. Учитывая финансовые, организационные и медиаресурсы, единый кандидат от «Оппозиционной платформы» имеет шансы пройти во второй тур и даже победить», - прогнозирует политический обозреватель.

По оценке политолога Михаила Погребинского, «Оппозиционный блок» и «За життя» сегодня входят в пятерку самых рейтинговых партий Украины.

«Партийные рейтинги «Оппозиционного блока», где обычно фигурирует фамилия Бойко, и рейтинг «За життя», где Вадим Рабинович, они попадают в пятёрку самых рейтинговых политических проектов. И если бы было прямое сложение, то они постоянно занимали бы второе место», - так Погребинский оценил перспективы объединения.