Чтобы выполнить главную задачу — вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, необходима политическая воля украинской власти и прямой диалог с Донецком, с Луганском и Москвой. Вот все эти составляющие вместе могут дать положительный результат, заявил в интервью 112 Украина председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что первым еще в мае 2014-го начинал переговорный процесс, когда еще была возможность летать и Донецк и Луганск, когда велись первые переговоры, до создания Трехсторонней контактной группы.

«Потом в июне организация первой встречи Трехсторонней контактной группы — 23 июня, потом 27 июня 14-го года в Донецке, а уже впоследствии заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Хочу сказать, что Минские соглашения, которые были впоследствии подписаны (вторые) в феврале 2015-го, безусловно, должны быть реализованы для достижения мира на Донбассе», — подчеркнул председатель политсовета партии «За жизнь».

Сегодня, по словам Медведчука, есть производные и дополнительные обстоятельства, которые можно реализовать для того, чтобы выполнить главную задачу — вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс.

«Для этого необходима политическая воля украинской власти и для этого нужен прямой диалог с Донецком, с Луганском и с Москвой. Вот все эти составляющие вместе могут дать положительный результат. Мы таким образом сможем вернуть людей, территорию и восстановить территориальную целостность. У нас есть четкий план по этому поводу, вплоть до изменений законодательных, до внесения изменений в Конституцию и предоставления автономии этим территориям и лицам, которые сегодня проживают на неподконтрольной территории, для того, чтобы убедить их вернуться в состав Украины», — уверен политик.

Альтернативы Минским соглашениям, утверждает председатель политсовета партии «За жизнь», не существует.

«Потому что для того, чтобы изменить формат, и для того, чтобы изменить участников или даже в составе этих участников переместиться на другую переговорную площадку, не только геополитически, но и предметно, надо получить согласие всех сторон. И речь идет не только о Берлине, о Париже, о, возможно, Вашингтоне, Брюсселе и Киеве — речь идет и о Москве, и о Донецке, и о Луганске. Если не будет сегодня прямого диалога с Донецком и с Луганском у украинской власти или других представителей и этот формат не будет включать этих представителей, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей, которые живут на этих территориях, не будет», — убежден политик.

Виктор Медведчук также раскрыл детали разработанного им мирного плана, суть которого в том, что людей надо убедить.

«Мирный план, который я несколько лет тому назад разрабатывал и продолжаю работать над ним, заключается в том, что необходимо убедить этих людей. Именно убедить, в результате переговорного процесса. Потому что решить этот вариант силой невозможно. Более того, это может закончиться трагедией для Украины в целом», — отметил председатель политсовета партии «За жизнь».

Согласно мирному плану, необходимо выполнить политическую часть Минских соглашений, внести изменения по особому статусу, подчеркнул Медведчук.

«Я вижу этот особый статус в виде предоставления им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономии в составе Украины. И если мы непосредственно пойдем по этому пути, примем и реализуем амнистию, решим вопросы, связанные с выборами на этих территориях, если мы начнем двигаться по вопросу не только наработки, но и принятия соответствующего законодательства, успех будет гарантирован», — уточнил политик.

Медведчук убежден: нужен прямой диалог, нужны переговоры, нужны убеждения, и это может привести к положительному результату.

«Более того, сегодня у нас есть разработанные изменения в Конституцию, есть соответствующие нормативные акты, они могли бы дополнить содержательность переговорного процесса, который может закончиться не иначе как успешно», — резюмировал председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук.