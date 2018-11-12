Приняв постановление об информационной безопасности, направленное против деятельности телеканалов «112 Украина» и NewsOne, парламентарии вышли за рамки своих полномочий, заявил в эфире «112 Украина» народный депутат Украины, представитель «Украинского выбора — Права народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.

Парламентарий прокомментировал обращение 49 народных депутатов в Конституционный суд по данному вопросу.

«Мы уверены, что будет открыто производство, поскольку парламент действовал неконституционно. Мы ставим вопрос о том, что при голосовании за указанное постановление было зафиксировано кнопкодавство, искажение волеизъявления народных депутатов относительно обвинений «112 Украина» и NewsOne. Кроме того, Верховная Рада вышла за рамки своих полномочий, определенных Конституцией, и тем самым нарушила конституционное право граждан на получение и использование информации», — обратил внимание Василий Нимченко.

По информации парламентария, дата рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства не названа. Но как представитель по данному делу он заверил, что будет сделано все, чтобы защитить свободу слова в Украине.

«Суд у нас профессиональный, и я отвечаю за свои слова. Что касается Верховной Рады, то у нас есть принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть никак не может быть обвинителем, Рада вышла за рамки своих полномочий. Мы просили суд рассматривать это конституционное производство как неотложное», — уточнил Василий Нимченко.

Как сообщали СМИ, в Европе обеспокоены событиями, происходящими в Украине вокруг главных оппозиционных каналов, и для защиты свободы слова создадут наблюдательный совет с участием западных журналистов и депутатов.

«У меня для власти есть плохие новости. Все эти журналисты из Италии, Франции, Германии собираются войти в наблюдательный совет каналов, чтобы самим лично участвовать, чтоб их закрыли вместе с ними и сенаторами Франции. В Украине сегодня продолжается борьба с каналами, которая начиналась еще при коммунизме», — сообщил лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.