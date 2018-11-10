Виктор Медведчук станет тем консолидирующим фактором, который объединит оппозиционные силы в преддверии выборов, ведь в Украине очень много людей с пророссийскими взглядами, которые поддерживают повестку дня Медведчука. Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо» выразил политический эксперт Валерий Клочок, комментируя расстановку сил в оппозиции.

По словам эксперта, вхождение лидера «Украинского выбора» в команду партии «За жизнь» произошло очень ярко на политическом горизонте и стало отправной точкой возрастающего влияния Медведчука.

«После этого у меня сложилось четкое убеждение в том, что Виктор Медведчук будет пытаться влиять на украинскую политику в публичной плоскости и консолидировать пророссийское электоральное поле в Украине. Ведь оно очень большое, несмотря на то, что сегодня Украина находится в состоянии войны», — сказал Клочок.

Выразителем этих пророссийских настроений, по мнению эксперта, и пытается стать Медведчук, хотя его последовательная политическая линия сложилась не в последнее время, а существует уже много лет.

«Медведчук никогда не скрывал своих взглядов относительно дружбы и сотрудничества с Россией, он их последовательно отстаивает. Можно ли его упрекнуть в том, что он делает что-то неправильно? Медведчук является гражданином Украины, и никаких нарушений, по которым к нему можно было бы применить административные или даже уголовные меры, нет. Да, у него есть вот такие взгляды, но вы не можете его за это преследовать», — подчеркнул Валерий Клочок.

Учитывая поддержку в обществе, Медведчук станет тем консолидирующим фактором, который объединит осколки бывшей «Партии регионов», допускает эксперт.

«Я считаю, что заданием Медведчука является именно создание такого единого оппозиционного фронта. Обратите внимание, сегодня в СМИ не звучат никакие громкие заявления относительно того, кто же будет единым кандидатом от «Оппозиционного блока», «За життя» Рабиновича и других их сторонников. Вокруг этого пока что держится определенная интрига, и мы можем разве что выдвигать предположения», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, сегодня оппозиционные силы ведут социологические исследования по вопросу, в каком случае они получат наибОльший процент голосов: если пойдут на выборы единым фронтом — или разрозненно.

«И я более чем убежден, что в конечном итоге они объединятся в единую коалицию и пойдут на выборы единым фронтом», — резюмировал Валерий Клочок.

Как сообщалось ранее, партия «Оппозиционный блок» 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука «За жизнь». Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.