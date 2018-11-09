также в разделеПолитика
«Вынужден работать дальше»: Луценко останется генпрокурором 10
АП: Порошенко не принял отставку Луценко 15
Дело Гриба: ГПУ составила подозрение российскому следователю 16
Андрей Лесик об объединении оппозиции: Благодаря Медведчуку все оппозиционные силы получили открытую платформу 61
Европейские правозащитные организации раскритиковали украинскую власть за давление на РАЗУМНУЮ СИЛУ 27
Рыжанов: Настоящий идеолог объединения оппозиции - это Медведчук 102
Медведчук рассказал о стратегических целях «Оппозиционной платформы — За жизнь» 55
Гройсман просит Раду расширить его полномочия 107
Медведчук: Мы создали объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» 33
Турчинов: Все организаторы «выборов» в ОРДЛО будут наказаны 56
Волкер: Новые санкции против РФ признают, что она контролирует часть Донбасса 53
Луценко сообщил, когда Порошенко рассмотрит его заявление об отставке 44
США расширили санкции против РФ 49
Розенко попросил защиты для крымских татар у Кувейта 68
Порошенко и Туск договорились совместно бороться с влиянием РФ на выборы 24
Олещук: Приход Медведчука в руководство «За життя» - свидетельство того, что оппозиция концентрирует силы 83
Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ 28
РАЗУМНАЯ СИЛА: Власть неспособна регулировать реформу в медицине, качество ее продолжит падать 46

Партия «Оппозиционный блок» 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука «За жизнь».  Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский. 

«Подписание некоего соглашения по созданию «Оппозиционной платформы» сегодня в стенах Верховной Рады — это частная инициатива Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии «Оппозиционный блок», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — заявил он, сообщает УНИАН.

Новинский также подчеркнул, что «Оппоблок» будет требовать проведения съезда партии. «С той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решения по этому поводу», — добавил он.  Нардеп отметил, что пока еще сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

«Видимо, господин Бойко и господин Левочкин решили вступить в партию «За жизнь», раз у них есть такие инициативы. Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко», — уверен он.  

Напомним, 9 ноября группа депутатов «Оппозиционного блока» (так называемое «крыло Бойко-Левочкина») решила заключить союз с партией «За жизнь», фактическим лидером которой является пророссийский политик Виктор Медведчук.

В 2014 году «Оппозиционный блок» создавался на обломках ПР как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У «Оппоблока», получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракций: Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представляет «ахметовское» крыло, второй – «фирташевское». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги