Партия «Оппозиционный блок» 12 ноября проведет заседание политсовета для оценки союза Юрия Бойко и Сергея Левочкина с партией Виктора Медведчука «За жизнь». Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Подписание некоего соглашения по созданию «Оппозиционной платформы» сегодня в стенах Верховной Рады — это частная инициатива Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Уже в понедельник мы инициировали созыв политсовета партии «Оппозиционный блок», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», — заявил он, сообщает УНИАН.

Новинский также подчеркнул, что «Оппоблок» будет требовать проведения съезда партии. «С той целью, чтобы рядовые члены партии могли оценить ситуацию и принять решения по этому поводу», — добавил он. Нардеп отметил, что пока еще сложно говорить о возможных решениях съезда и будет ли подниматься вопрос об исключении из партии Бойко и Левочкина.

«Видимо, господин Бойко и господин Левочкин решили вступить в партию «За жизнь», раз у них есть такие инициативы. Наша партия всегда выступала за то, чтобы у нас был единый кандидат в президенты от прогрессивных оппозиционных сил, который способен составить реальную конкуренцию действующей власти, а не быть на подтанцовке у Петра Порошенко», — уверен он.

Напомним, 9 ноября группа депутатов «Оппозиционного блока» (так называемое «крыло Бойко-Левочкина») решила заключить союз с партией «За жизнь», фактическим лидером которой является пророссийский политик Виктор Медведчук.

В 2014 году «Оппозиционный блок» создавался на обломках ПР как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У «Оппоблока», получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракций: Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представляет «ахметовское» крыло, второй – «фирташевское».