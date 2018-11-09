«У Виктора Медведчука есть огромный опыт и видение политических процессов, происходящих сейчас в Украине. То, что знает он, неизвестно многим из нас». Об этом в эфире NewsOne заявил депутат Харьковского горсовета VI и VII созывов Андрей Лесик, комментируя новость о том, что оппозиционные силы создали «Оппозиционную платформу — За жизнь».

«Весомое слово Виктора Владимировича в украинской политике имеет место быть. И самое главное — у него есть опыт и видение того, как происходят те или иные процессы. То, что знает он, неизвестно многим из нас. И то, что процесс объединения оппозиции в единое целое состоялся – это на данном этапе хорошо и правильно. Многие люди, которые позиционируют себя, как оппозиция, и взгляды которых совпадают с повесткой партии «За життя», получили сегодня платформу, открытую для них. И самое важное в этом то, что этим процессом занимается именно Виктор Медведчук», — подчеркнул Лесик.

От того, что политсовет партии «За жизнь» возглавил Виктор Медведчук, объединенная оппозиционная платформа только выиграет, уверен Лесик.

«Виктор Владимирович не раз говорил, что для установления мира в Украине необходимо договариваться. Еще в 2013 году Медведчук говорил, что экономическое развитие государства прежде всего в наших руках. Медведчук предлагает конкретные действия», — обратил внимание Андрей Лесик.

По словам лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, Медведчук, «которого многие обвиняли в лидерских амбициях», «всячески способствовал объединению, не претендуя, в общем-то, ни на какие выдвижения кандидатом».

Напомним, как заявил председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии в Украине, объединились в «Оппозиционную платформу – За жизнь».