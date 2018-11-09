«Оппозиционный блок» и «За життя» объединились на основе идеологии, которую сформулировал Виктор Медведчук.

Так политический обозреватель Кирилл Рыжанов в эфире «канала 112» прокомментировал новость об объединении «Оппоблока» и «За життя» и создании «Оппозиционной платформы - За життя», о чем заявили 8 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

«Событие очень важное для всего ландшафта политического, а не только для оппозиционного сектора. Потому что мы сейчас наблюдаем не только объединение оппозиционных сил, мы наблюдаем определенный ремастеринг основной оппозиционной силы», - заявил политический обозреватель.

Кирилл Рыжанов подчеркнул, что идеологом объединения оппозиции является украинский политик, председатель политсовета партии «За життя» Виктор Медведчук.

«И тут можно согласиться с Виктором Медведчуком, который много в чем выступал идеологом этого объединения», - заявил Рыжанов.

По его словам «сейчас мы наблюдаем «попытку объединиться вокруг интересов более стратегических, вокруг принципов, которые понятны как оппозиционному избирателю, так и элитам, которые могут приобщиться к этому».

По мнению Кирилла Рыжанова, линия на объединения вокруг идеологии, которую сформулировал Медведчук, является перспективной. Политический обозреватель подчеркнул, что Медведчук сформулировал основные идейные принципы для объединения в интервью французской Le Monde.

«Если будет продолжена эта линия на объединение именно вокруг идеологии, вокруг принципов, которые были озвучена Медведчуком в интервью Le Monde в частности, это может быть достаточно перспективно», - прогнозирует Рыжанов.

По мнению политического обозревателя, «в этих условиях не будет принципиальной разницы, кто будет избран тем самым единым кандидатом, потому что акцент будет смещен с личности, которая будет представлять одну из групп или будет нейтральной, к личности, которая выражает определенные принципы, общие для всех».