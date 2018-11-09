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Председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук назвал стратегические цели и задачи, которые стоят  перед новым оппозиционным объединением.

«Создание «Оппозиционной платформы — За жизнь» носит стратегический характер и направлено на объединение политических сил, для защиты интересов жителей Юго-Востока и русскоязычного населения», — утверждает Медведчук.

«Наши главные враги — боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция, криминальный произвол, преступная власть, "хищнический национализм", бедность украинцев и социальная несправедливость», — заявил Виктор Медведчук.

Он отметил, что объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за прекращение боевых действий на Донбассе, за реализацию в полном объеме Минских соглашений и восстановление мира в стране. У нового политического объединения есть конкурентная программа, как кардинально изменить экономический курс страны, который привел к обнищанию граждан, как остановить процесс распада государства, «сшить» страну, восстановить ее территориальную целостность и объединить всех граждан Украины, обеспечить реальную децентрализацию власти с целью создания экономически сильных регионов и эффективного местного самоуправления. Выполнение этих стратегических задач является ключевым условием для построения успешного государства.

Медведчук убежден, что залог развития Украины — в создании современной индустриальной экономики: «Мы сделаем все, чтобы Украина вернула позиции среди индустриально и научно-технологически развитых стран. Мы выступаем за многовекторность экономической политики. Украина должна возобновить партнерское сотрудничество, восстановить и развивать торговлю с РФ и СНГ, учитывая уникальное географическое положение и промышленный потенциал, должна стать мостом между Западом и Востоком».

Оппозиционное объединение будет отстаивать права граждан, свободу слова и вероисповедания. «Ключевые задачи — прекращение действий нынешнего режима на усиление церковного раскола. Межэтническая солидарность, единство украинского народа в его культурном многообразии — то, что необходимо Украине как государству, в котором уважают права жителей всех регионов. Мы защитим права людей говорить и учиться на родном языке», — подчеркивает Медведчук.
ForUm

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