На Полтавщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного криминального авторитета за предложение взятки сотруднику спецслужбы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие правоохранителя в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования.

После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ.

Правоохранители задержали «авторитета» в одном из населенных пунктов Полтавской согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного «гонорара». В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.