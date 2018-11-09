Как заявил председатель Политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, оппозиционные демократические силы, выступающие против преступной и продажной кучки коррумпированных авантюристов во власти, против войны и нищеты, унижения человеческого достоинства, ограничения прав человека, свободы и демократии в Украине, объединились в «Оппозиционную платформу – За жизнь».

«Мы достигли согласия определить в ноябре 2018 года единого кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» на Президентских выборах в 2019 году.

Мы достигли согласия о совместном участии представителей «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» в выборах в Верховную Раду Украины, а также на местных выборах всех уровней», ‒ подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» призвали все ответственные политические силы, общественные организации и граждан страны принять участие в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь»: «Наше объединение открыто для всех реальных оппозиционных сил, которые готовы на деле защищать граждан Украины и бороться с «партией войны и воровства».