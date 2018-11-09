В Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
В результате 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГосЧС, врачи оказывают неотложную помощь.
Сейчас с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый баллончик находится в свободной продаже.
В ближайшее время событию будет предоставлено соответствующую квалификацию.
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