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В Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГосЧС, врачи оказывают неотложную помощь.

Сейчас с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый ​​баллончик находится в свободной продаже.

В ближайшее время событию будет предоставлено соответствующую квалификацию.

 

 
ForUm

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