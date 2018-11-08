Представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил, что Россия пытается захватить новые территории в Украине, продолжая нарушать Минские соглашения, призванные мирным путем урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом Прокопчук сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает УНИАН.

«Россия вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, вновь пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских боевиков, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка», - отметил Прокопчук.



Также украинский дипломат осудил намерение РФ провести незаконные так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса 11 ноября.

«Мы решительно осуждаем планы России провести незаконное и фейковые т. н. «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации», - подчеркнул он. Кроме того, Прокопчук отметил, что Россия продолжает препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе.

«Российские вооруженные формирования, сбив беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса, вблизи границы с Россией, ухудшили способность Миссии осуществлять мониторинг, что и было их очевидной целью», - заявил он.

«Мы призываем Центр предотвращения конфликтов ОБСЕ укрепить усилия, направленные на повышение технических возможностей СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на местах, особенно на оккупированных Россией территориях Украины, куда миссия не имеет доступа или он значительно ограничен», - добавил он.

«Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины», - заявил Прокопчук.

Напомним, «выборы» главарей «республик» и депутатов «народных советов» в «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября.

Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Представители РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявили о признании «выборов» на оккупированном Донбассе.