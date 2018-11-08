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В январе-октябре 2018 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 4,8 млрд гривен против утвержденного в законе о госбюджете предельного уровня в сумме 80,6 млрд гривен. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства финансов.

Согласно сообщению, по общему фонду госбюджета дефицит составил 10,5 млрд грн против запланированного этот период дефицита в сумме 57,4 млрд грн. Также Минфин сообщает, что в январе-октябре 2018 года доходы госбюджета выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 747,4 млрд грн.

Выполнение бюджетной росписи за 10 месяцев составило 99,7%. Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета в январе-октябре 2018 года составили 673,2 млрд грн, что на 105,1 млрд грн (18,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривен.
ForUm

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